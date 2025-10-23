Llum, pólvora i foc. Aquests tres components es conjugaran durant el castell de focs d’artifici que, el pròxim dia 2 de novembre, culminarà els deu dies festius. Serà a les 8 del vespre quan, puntualment, donarà inici l’espectacle pirotècnic que aquest any anirà a càrrec de la Pirotecnia Valenciana que ostenta una gran trajectòria en aquest tipus d’esdeveniments. Durant uns 15 minuts, el cel de Girona s’il·luminarà de diferents artefactes de llum, so i pólvora. Una vegada més, les carcasses i el muntatge es farà a les ribes del Ter. Per aquest motiu, es recomana que la gent segueixi els focs des de punts elevats de la ciutat. Aquesta és la millor manera de contemplar tots els efectes.
Molts premis i reconeixements
L’espectacle de Fires de la Pirotecnia Valenciana promet. I és que al llarg de la seva història ha acumulat diversos premis. Per exemple, el juliol passat va guanyar per cinquena edició consecutiva el Concurs Internacional de Focs d’Artifici de Blanes. És l’única empresa que ha guanyat cinc edicions consecutives. Va rebre també el primer premi el 2008.
Pirotecnia Valenciana és una empresa familiar fundada l’any 1965 per Manuel Crespo Ortells. Actualment, està considerada com una de les empreses més importants del sector. A banda del reconeixement a Blanes també ha rebut sovint premis al concurs internacional de focs de Sant Sebastià.