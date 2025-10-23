Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Festa Major dels 4 Rius omplirà els carrers de la ciutat d’actes populars

Imatge d'una anterior edició de la cursa de rutlles.

David Céspedes

Girona

La Festa Major dels 4 Rius inclou la celebració de diferents actes populars pels carrers de la ciutat on destaquen les proves que protagonitzaran dues familiars: els Agullana i els Sarriera. Ambdós grups hauran d’aprofitar algunes proves com per exemple la cursa de rutlles que tindrà lloc al carrer de la Rutlla.

Les proves a superar

El dia 24, a les 9 de la nit, i a la plaça del Vi es farà la inauguració oficial de la Festa Major dels 4 Rius. L’endemà, a les 12 del migdia, la ciutadania està citada a presentar i sobretot escoltar la tronada que es farà a la plaça Catalunya. El diumenge 26 d’octubre, paral·lelament al 13è Trofeu de Bèlit de Fires, la Festa Major dels 4 Rius ha organitzat el Bèlit d’Or, en el mateix lloc i hora, que consisteix en un llançament de bèlit per part de cada equip per veure qui el llença més lluny. Serà al Parc Central de Rafael Masó i Valentí.

En el marc de la festa dels 4 Rius el divendres 31 d’octubre, a 2/4 d’11 del matí, es portarà a terme al Parc de Núria Terés, el concurs de baldufes. Un any més, per fires, i en el marc de la Festa Major dels 4 Rius, s’organitza l’estirada de corda, amb la novetat que aquest any es farà, també, el concurs infantil. Hi haurà dos equips: els Agullana i els Sarriera. L’estirada de corda en la categoria infantil serà l’1 de novembre a 2/4 de 7 de la tarda al carrer Nou. I mitja hora més tard, el concurs per a adults. L’acte final de la festa dels 4 Rius serà per Tots Sants a 1/4 de 9 del vespre al carrer Nou amb el carrer Santa Clara.

