La Fira de Mostres comptarà aquest any amb la participació de 281 expositors
El sector amb major representació en la present edició és el de l’emprenedoria
Un total de 281 expositors comercials i industrials que ocuparan una superfície de 7.900 metres quadrats. Aquests són algunes de les grans xifres amb la que es presenta la Fira de Mostres de Girona que enguany se celebrarà al Palau de Fires i al seu exterior del 29 d’octubre al 2 de novembre. La mostra presenta un bon estat de salut i ho demostra el fet que el 83% dels expositors són clients que ja han participat en anteriors edicions. Aquesta fidelitat és una de les marques de la fira gironina, tot un referent tant a les comarques gironines com en el conjunt de Catalunya.
Sectors representats
Durant els darrers anys, la presència d’empreses relacionades amb la maquinària industrial i agrícola ha anat minvant per la coincidència en el calendari amb diverses fires monogràfiques. En la present edició, el 40% dels expositors pertanyen al sector de l’emprenedoria; el 30% són d’alimentació; 16% de decoració i construcció; 13% d’indústria i tecnologia i 1% de la resta de sectors econòmics.
Pel que fa a la procedència, majoritàriament els expositors tenen origen en les comarques gironines, concretament un 65% mentre que la resta són un 15% de Barcelona, 1% de Lleida i el 19% restant de l’Estat i algun internacional. L’horari de la fira serà de 10 del matí a 8 del vespre i la inauguració oficial serà el dia 29 a la 1 del migdia.
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
- Arresten 'in fraganti' a Girona un home de 64 anys acusat de tres agressions sexuals a noies dins el bus
- Cop policial a Girona contra una xarxa internacional que robava Toyota RAV4 per enviar-los a l’Àfrica
- “Si la vetlladora s'hagués presentat, el meu fill no s’hauria trencat el braç a l'escola fent un salt mortal”
- Aquesta moneda del Mundial del 82 es converteix en un tresor: pot arribar als 35.000 euros