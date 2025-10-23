Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Fira de Mostres comptarà aquest any amb la participació de 281 expositors

El sector amb major representació en la present edició és el de l’emprenedoria

Visitants a l'interior del Palau de Fires en una imatge d'arxiu. / MARC MARTI FONT

David Céspedes

Un total de 281 expositors comercials i industrials que ocuparan una superfície de 7.900 metres quadrats. Aquests són algunes de les grans xifres amb la que es presenta la Fira de Mostres de Girona que enguany se celebrarà al Palau de Fires i al seu exterior del 29 d’octubre al 2 de novembre. La mostra presenta un bon estat de salut i ho demostra el fet que el 83% dels expositors són clients que ja han participat en anteriors edicions. Aquesta fidelitat és una de les marques de la fira gironina, tot un referent tant a les comarques gironines com en el conjunt de Catalunya.

Sectors representats

Durant els darrers anys, la presència d’empreses relacionades amb la maquinària industrial i agrícola ha anat minvant per la coincidència en el calendari amb diverses fires monogràfiques. En la present edició, el 40% dels expositors pertanyen al sector de l’emprenedoria; el 30% són d’alimentació; 16% de decoració i construcció; 13% d’indústria i tecnologia i 1% de la resta de sectors econòmics.

Pel que fa a la procedència, majoritàriament els expositors tenen origen en les comarques gironines, concretament un 65% mentre que la resta són un 15% de Barcelona, 1% de Lleida i el 19% restant de l’Estat i algun internacional. L’horari de la fira serà de 10 del matí a 8 del vespre i la inauguració oficial serà el dia 29 a la 1 del migdia.

