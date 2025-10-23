La Fira de Mostres de Girona tindrà 281 expositors
Creix l'interès d'empreses d'emprenedoria, decoració i sostenibilitat
La 63a edició de la Fira de Mostres de Girona tindrà 281 expositors i omple l'interior del palau, però perd un 6% d'espai a l'exterior. Sobretot, perquè les empreses de vehicles industrials i agrícoles deixen de tenir presència al certamen i aposten per anar a fires més especialitzades. Per contra, però, creix la demanda vinculada amb l'emprenedoria, la decoració o la sostenibilitat. En total, aquest 2025 la fira ocuparà 7.200 metres quadrats i el 83% dels expositors repeteixen. Entre les novetats, el certamen incorporarà una cúpula a la Devesa on hi haurà foodtrucks i un escenari amb actuacions. A més per primer cop l'associació de transportistes -l'Asetrans- hi tindrà presència. El sector amb més estands serà el de l'emprenedoria (40%).
Serveis, emprenedoria, decoració, alimentació, reformes, mobilitat elèctrica, noves tecnologies, indústria... I al costat dels estands, les xerrades, presentacions, jornades, taules rodones o degustacions. La 63 edició de la Fira de mostres tornarà a convertir el Palau Firal i part de la Devesa en l'aparador de l'economia gironina. Serà durant cinc dies, entre el 29 d'octubre i el 2 de novembre (un menys que l'any passat).
Aquest 2025, el certamen tindrà 281 expositors i ocuparà una superfície d'exposició de 7.200 metres quadrats, sumant l'interior del palau, les carpes exteriors i l'espai del parc. En comparació amb l'any passat, tant la xifra d'estands com la superfície del certamen baixen un 6%.
La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, ha explicat que això es deu al fet que les empreses de vehicles industrials i agrícoles (que se situaven a la Devesa) cada vegada aposten més per anar a certàmens especialitzats del sector. Per contra, però, Coralí sí que ha precisat que hi ha hagut altres sectors -com la nàutica- que s'han interessat per tenir-hi presència. Però que, sobretot, allà on més s'ha incrementat la demanda és a l'interior del Palau de Fires, per part de firmes vinculades "a l'emprenedoria, la decoració o l'aposta per la sostenibilitat".
I això, de fet, també es reflexa amb els percentatges. Aquest 2025, el sector que tindrà més presència a la Fira de Mostres serà el de l'emprenedoria, els serveis, el motor i la mobilitat elèctrica (40%), seguit de l'alimentació (30%), la decoració i la construcció (16%) i la indústria i la tecnologia (13%). L'altre 1% restant són sectors minoritaris.
La directora de Fira de Girona també ha posat en relleu l'índex de fidelitat que té el certamen, perquè aquest 2024, fins al 83% de les empreses que hi exposaran repeteixen presència. Per procedències, i com ja és habitual, la majoria de les firmes són de les comarques gironines (65%). La resta es reparteixen entre aquells expositors que venen de l'àrea de Barcelona (15%), de Lleida (1%) o bé de fora de Catalunya (19%). Fins i tot, en algun cas, internacionals.
Cúpula exterior i transportistes
Coralí Cunyat ha posat en relleu que el certamen és "la fira de tots i per a tots". I que això es demostra perquè no tan sols les empreses aposten per tenir-hi presència individual, sinó que també hi participen tant gremis com associacions professionals.
Aquest 2025, de fet, per primera vegada l'Associació de Transportistes de Girona -l'Asetrans- hi tindrà un espai propi. A través d'aquest estand, posaran en relleu la importància de la distribució per carretera i la necessitat que té el sector de trobar conductors professionals. I ho faran mitjançant una campanya que portarà per lema: 'Sense camions no hi ha fires'.
D'altra banda, com a novetat, aquesta 63a edició també ampliarà l'espai exterior destinat a restauració. Hi haurà foodtrucks i una cúpula on s'hi faran actuacions musicals i familiars. Entre d'altres, en aquest "escenari gastronòmic", Cunyat ha explicat que hi haurà màgia, un concert de saxofon coincidint amb l'hora del vermut i actuacions de grups de gent gran (amb una coral, una orquestra i gòspel).
Vendes, comandes i imatge
El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, ha destacat que la Fira de Mostres és una oportunitat de negoci per a les empreses que hi participen. Per una banda, perquè tanquen vendes (l'any passat, catorze d'elles van indicar que havien superat els 100.000 euros durant el certamen). Però també perquè n'hi ha d'altres que "hi van a buscar comandes o reputació i imatge". "El 2024, més d'una empresa ens va explicar que el certamen era la seva única via d'entrada per assegurar les vendes de tot un any", ha dit Fàbrega.
Per la seva banda, la vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha destacat que el certamen és "molt més que una fira". Precisament, pel seu caràcter "transversal". "És un esdeveniment que, edició rere edició, es transforma, lidera i emprèn", ha posat en relleu Geis.
La Fira de Mostres obrirà de les deu del matí a les vuit del vespre. El preu de l'entrada serà de 4 euros i mig (excepte els dies feiners, quan en costarà 2). Els menors de 12 anys tenen entrada lliure. L'any passat, el certamen va rebre 57.000 visitants.
Del 1932 al 2024
La Fira de Mostres va néixer el 1932 amb el nom de Fira Agrícola i Comercial de Girona, però fins al 1962 no es va convertir en un esdeveniment anual. Durant l'època republicana i en els anys de la postguerra es van celebrar algunes edicions esporàdiques i el 2020 es va aturar per la pandèmia.
Als anys 30, el certamen s'havia celebrat a l'avinguda Jaume I, posteriorment es va traslladar al parc de la Devesa i al final dels 80 es va ubicar a l'actual espai, al Palau Firal. Al principi, els estands comercials s'intercalaven amb les atraccions de fires.
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
- Cop policial a Girona contra una xarxa internacional que robava Toyota RAV4 per enviar-los a l’Àfrica
- Una baralla multitudinària a Palamós acaba amb la policia 'acorralada
- Intenten robar una joieria de Girona amb un butró, però acaben detinguts gràcies a l'avís d'un testimoni
- Vols saber per què les tapes del clavegueram són majoritàriament rodones i no quadrades?
- Un menú amb dues estrelles Michelin per 90 euros
- La nòria serà més petita i no hi haurà toros mecànics per a adults en les Fires de Girona d'aquest any