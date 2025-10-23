Fires també a ritme de jazz
El vermut de Fires es farà el dia 29 i estarà amenitzat pel sextet Sunset Rhythm Kings
El cicle Jazz & Fires que organitza el Sunset Jazz Club Girona arriba a la seva catorzena edició i ho fa amb una programació musical que arrancarà ja el pròxim dia 25 d’octubre amb l’actuació de Etienne Déconfin Trio. Aquesta formació, integrada per Etienne Déconfin al piano, Viktor Nyberg al contrabaix i Antoine Paganoti, pujarà a l’escenari del club a les 10 de la nit. El cicle continuarà l’endemà, en aquesta ocasió a les 8 del vespre, amb el concert de la banda Kompass, formada per joves músics procedents de diferents punts del món.
El vermut de Fires
Com és tradició, el dia de Sant Narcís, el 29 d’octubre, a les 12 del migdia tindrà lloc el vermut jazz. En aquesta ocasió estarà amenitzat per Sunset Rhythm Kings que es presenten com un sextet que conrea el jazz tradicional de Nova Orleans amb el lideratge de Dani Alonso.
Una altra actuació destacada d’aquest cicle musical serà l’1 de novembre. A les 10 de la nit està anunciada l’actuació d’Igor Lumpert & Innertextures Drum Gods amb Greg Ward al saxo alt, Igor Lumper al saxo menor, Stephan Crump al contrabaix i amb Keeny Grohowski a la bateria. Finalment, el cicle es tancarà el 2 de novembre, a les 8 del vespre amb la destacada actuació de Sébastien Falzon Trio amb una jazz jam session transfrontera. Totes les actuacions es faran al Sunset Jazz Club.
