El Galliner rep el reconeixement a la seva trajectòria amb la lectura del pregó
El centre d’arts escèniques és tot un referent en la pedagogia i l’aprenentatge teatral a Girona
És tot un referent en la pedagogia i en l’aprenentatge del teatre. El Centre d’Arts Escèniques El Galliner que aquest any es troba en plena celebració del seu 35è aniversari rebrà un reconeixement públic i ciutadà en forma de lectura del pregó inaugural de la present edició de les Fires de Sant Narcís. Serà el pròxim divendres 24 d’octubre, a les 8 del vespre, quan els responsables del centre teatral pujaran al balcó de l’Ajuntament tal com marca la tradició per anunciar l’inici dels actes festius. L’Ajuntament de Girona va explicar en el moment d’anunciar l’autor del pregó que s’havia escollit El Galliner perquè ha esdevingut un referent en la pedagogia teatral a la ciutat de Girona i, per extensió també, a les comarques gironines.
Un reconeixement de justícia
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas va ser l’encarregat de fer l’anunci de manera oficial. Ho va fer fa uns dies amb les següents paraules: «és de justícia reconèixer la tasca que El Galliner porta fent per la ciutat, per les nostres comarques i pel país des de fa 35 anys. Estem contents que la principal institució de formació i promoció de les arts escèniques que tenim a la ciutat pugui donar el tret de sortida a la festa major d’aquest any».
No ha transcendit encara com serà el pregó i quin sentit li voldran donar els responsables del centre teatral. El Galliner té una gran trajectòria en la formació de gent del teatre. Les seves primeres passes va ser l’any 1990.
En el moment del seu naixement ho va fer com a escola de teatre. Amb el pas dels anys i amb la dimensió que ha anat adquirint ha canviat el seu nom i ara es coneix com a Centre d’Arts Escèniques El Galliner. Cinc anys després de la seva formació, el centre es va ubicar a la Casa de Cultura. El seu creixement i també reconeixement professional no ha parat. Ha crescut tant pel que fa a la seva oferta de formació com també pel nombre d’alumnes que han participat en els seus diferents cursos. Aquest creixement l’ha posicionat com la principal escola d’aprenentatge de teatre. Precisament, aquest creixement l’ha obligat a emprendre una nova aventura professional en un altre emplaçament de la ciutat. El Galliner ha deixat les aules de la Casa de la Cultura per a passar als Maristes des d’on continua oferint propostes tant per iniciar-se en el món del teatre o per fer-ho de manera amateur com per formar professionals amb ensenyament educatiu reglat.
La dimensió del centre es tradueix també en el gran nombre d’alumnes que han passat pel centre. En aquest sentit, s’estima durant aquestes més de tres dècades s’han format més de 30.000 gironins i gironines. L’Associació Gironina de Teatre, nascuda del 1993 com a evolució de l’associació ACME, és l’entitat sense ànim de lucre que gestiona El Galliner.
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
- Arresten 'in fraganti' a Girona un home de 64 anys acusat de tres agressions sexuals a noies dins el bus
- Cop policial a Girona contra una xarxa internacional que robava Toyota RAV4 per enviar-los a l’Àfrica
- “Si la vetlladora s'hagués presentat, el meu fill no s’hauria trencat el braç a l'escola fent un salt mortal”
- Aquesta moneda del Mundial del 82 es converteix en un tresor: pot arribar als 35.000 euros