Girona proposa unes Fires lliures de violències masclistes i defensores de la diversitat afectivosexual i de gènere
Com a novetats, el Museu d’Història de la ciutat estrenarà una ruta per donar a conèixer els orígens de l’activisme LGTBIQ+ a la ciutat i el servei de cangur públic serà itinerant per a facilitar la conciliació familiar durant la programació festiva
L’Ajuntament de Girona ha programat diverses activitats durant Fires, a diversos llocs i, especialment, en els espais d’oci nocturn amb l'objectiu de viure uns dies festius lliures de violències masclistes i LGTBIQ-fòbiques. Enguany destaquen dues novetats: una ruta sobre els orígens de l’activisme LGTBIQ+ i un servei de cangur públic itinerant.
Impulsada pel Museu d’Història de Girona, la ruta es farà els dies 27 d’octubre, a les sis de la tarda i amb les entrades ja exhaurides, i el 29 de novembre, a les onze del matí. La sessió serà gratuïta i anirà a càrrec de la responsable de mediació cultural Lyhdyr Esquerdo. La passejada començarà al Barri Vell i des d’allà s’anirà a diversos espais, com la plaça de la Independència, la rambla de la Llibertat, la Fontana d’Or o el primer local de l’Espai LGTBI a l’actual Modern.
Durant la ruta s’explicaran els fets relacionats amb cada localització i s’obrirà un espai de reflexió sobre l’evolució dels drets de les persones LGBTIQA+, des de l’aprovació de la Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social de 1970, hereva de la Ley de vagos y maleantes de 1933, finalment derogada el 1995, fins a l’actualitat. Per a poder-hi participar, caldrà fer una inscripció prèvia a www.girona.cat/museuhistoria
“Volem que les Fires de Girona siguin un espai on tothom se senti segur, respectat i lliure de violències. No es tracta només d’intervenir en els espais d’oci nocturn, sinó d’estendre una mirada feminista i inclusiva a tots els àmbits de la festa, des de les activitats familiars fins als espais culturals i de carrer”, ha destacat la regidora d’Igualtat i Justícia Social, Amy Sabaly Balde.
D’altra banda, per facilitar la conciliació familiar durant la programació festiva, s’habilitarà un servei de cangur públic, La Gombola Itinerant, amb un espai lúdic per a infants de 3 a 12 anys. El servei es podrà gaudir: el 26 d’octubre acompanyant el concert de Triquell, Ginestà i Svetlana des de les 18 h a la Copa; el 29 d’octubre des de les 17 h amb l’Anxovada al Parc del Migdia; el 31 d’octubre al concert de Lluís Figueras i de Xarim Aresté a les 19 h al parc del Migdia i, finalment, el dia 1 de novembre a les 19 h al concert de Koko Jean & The Tonics i Mambo Jambo Arkestar.
A més a més, el dia 30 d’octubre a les 19 h, al Centre Cívic Sant Narcís es representarà l’obra de teatre feminista Menopower, de la companyia Les Menopàusiques, sobre la història de dones menopàusiques en eufòria.
Punt Lila i Punt Vermell
Com ja és habitual, l’espai de la Copa comptarà amb un Punt Lila on s’oferirà informació, assessorament, atenció i denúncia davant d’agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. A barraques, el Punt Lila funcionarà durant 8 nits, estarà obert de 22 h a 5 h i comptarà amb materials renovats, com posagots, adhesius i altres materials, per desplegar la campanya “Són Senyals” a l’espai festiu de la festa major.
En aquest sentit, aquestes Fires de Sant Narcís, l’Ajuntament de Girona, continua amb l’estratègia de posar el focus més enllà de l’oci nocturn, ja que considera que les violències masclistes són estructurals, interpel·len totes les franges d’edat, classes socials i espais relacionals i que no es donen només en festes nocturnes i entre un públic adolescent. Per això, desplegarà el punt lila i altres activitats feministes en diferents moments i indrets de la ciutat.
Per això, el dia 29 d’octubre, s’habilitarà el Punt Lila Diürn a La Copeta adreçat a famílies a nens i nenes amb l’objectiu de visibilitzar i ajudar a entendre les diversitats a través del joc.
Per altra banda, la programació de les Fires feministes també comptarà amb un Punt Vermell, un espai d’informació, sensibilització i assessorament en relació amb l’educació dels cicles menstruals i els mètodes de recollida dels sagnats.
