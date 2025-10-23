Girona reforçarà la presència policial als accessos de la Copa i del parc del Migdia durant les Fires
Es doblaran els efectius al Punt de Convivència i Seguretat del Parc de la Devesa i es controlarà la venda d’alcohol fora de l’horari permès en els supermercats 24 hores
Les Fires de Girona comptaran, enguany, amb més presència policial en dos dels espais més concorreguts durant aquestes dates festives: als accessos a l’espai de la Copa i del parc del Migdia. L’objectiu d’aquest reforç és que la zona amb més concentració de persones durant la festa major i on tenen lloc bona part dels actes sigui un espai segur per a tothom. El dispositiu el portarà a terme de forma conjunta la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra i també comptarà amb agents de paisà que faran rondes per aquestes zones.
“Volem assegurar que les Fires son un espai segur per a tothom. Les xifres d’incidències dels anys anteriors no són preocupants i volem mantenir la tònica”, ha remarcat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, després de la reunió de seguretat conjunta amb Policia Municipal i Mossos d’Esquadra que va tenir lloc ahir al matí al seu despatx.
Aquest any també es reforçarà el punt de convivència i seguretat situat al parc de la Devesa. A més dels dos agents fixos que hi havia l'any passat, s'hi sumaran dos agents més que se situaran al voltant del punt. A banda, hi haurà la patrulla preventiva que recorrerà els diferents espais de la Devesa. L’objectiu d’aquest punt és que la ciutadania tingui un espai on adreçar-se davant de qualsevol problema relacionat amb la convivència, temes assistencials i la seguretat. Des d’aquest espai, els agents els ajudaran i indicaran les accions que cal dur a terme. A més, davant de qualsevol alerta es podrà avisar als agents que hi haurà repartits per diferents espais de les Fires.
Aquesta iniciativa de la Policia Municipal de Girona i dels Mossos d'Esquadra es va estrenar amb èxit durant les Fires de l’any passat amb la voluntat de contribuir a fer unes Fires més segures. A diferència de l’any passat, però, s'ubicarà en una zona més propera a l'esplanada de la Copa, a la plaça de les Botxes. L’espai estarà obert cada dia de Fires, del 24 d'octubre al 3 de novembre, de les 14.30 h a les 5.30 h del matí, i hi haurà agents de la Policia Municipal de Girona i dels Mossos d'Esquadra. L'últim dia, diumenge 2 de novembre, el punt tancarà a les 21.30 h.
D’altra banda, durant les Fires, també s’augmentarà la vigilància en els supermercats 24 hores per controlar la venda d’alcohol fora de l’horari permès i es faran controls d'alcoholèmia i de consum de drogues, tal com ja s’està fent des del mes de setembre en els espais d’oci nocturn com es fa cada any durant les Fires.
Noves lluminàries a la Devesa
Cal destacar que aquest any les festes que es viuran en una Devesa més ben il·luminada, després que aquest estiu es renovés l’enllumenat de tots els passeigs d’aquest espai verd: el de la Sardana, una part del Ter, el Central, el de la Barca, el del Roserar, la plaça de les Botxes i el passeig de la Devesa.
Aquesta actuació ha permès millorar la visibilitat del parc i fer-lo un espai més agradable i segur per a la ciutadania.
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
- Cop policial a Girona contra una xarxa internacional que robava Toyota RAV4 per enviar-los a l’Àfrica
- Una baralla multitudinària a Palamós acaba amb la policia 'acorralada
- Intenten robar una joieria de Girona amb un butró, però acaben detinguts gràcies a l'avís d'un testimoni
- Vols saber per què les tapes del clavegueram són majoritàriament rodones i no quadrades?
- Un menú amb dues estrelles Michelin per 90 euros
- La nòria serà més petita i no hi haurà toros mecànics per a adults en les Fires de Girona d'aquest any