Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El got més solidari per a fer-lo servir a les barraques

Una imatge que dona suport al poble palestí resulta guanyadora en el concurs de disseny

El got guanyador del concurs.

El got guanyador del concurs. / DdG

D.C.

Girona

Natxo Sarvatxo és l’autor del disseny guanyador del concurs de gots de les Fires de Sant Narcís. La imatge s’acompanya de la frase «Des dels 4 rius fins al mar» i va referència al suport de la ciutat de Girona cap al poble palestí, segons va informar l’Ajuntament de Girona. En el dibuix s’hi aprecien símbols típicament gironins com la Cocollona i la mosca i té com a element central la síndria, el símbol de resistència pacífica amb el qual el poble palestí exhibeix els colors de la seva bandera. El segon premi ha estat pel got d’Eoli Oliveras amb el missatge «Les festes de tothom i per a tothom» mentre que el tercer premi ha recaigut en Clara Garcia amb el got «Girona On».

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents