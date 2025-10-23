Jordi Roca (Dj Jordi Stone) actuarà al parc del Migdia
El pastisser gironí serà «el plat especial» en la Nit Electrònica del dissabte 25 d’octubre
El pastisser gironí, Jordi Roca, considerat com un dels millors pastissers del món, s’ha estrenat recentment en una nova faceta: la de dj musical. Sota el nom de Jordi Stone punxa música electrònica i ja s’ha mostrat en públic en alguna ocasió. Ara, però, tindrà un debut sonat i per la porta gran ja que serà present a la Nit Electrònica que se celebrarà el 25 d’octubre al Parc del Migdia dins de la programació de les Fires de Sant Narcís. Des de fa un temps, el parc del Migdia s’ha anat consolidant com a espai per a concerts a l’aire lliure. Un dels concerts més esperats és sempre el dedicat a la música electrònica. I en aquesta edició hi haurà un «plat especial» el de Jordi Roca.
La programació
L’aperitiu musical del dia 25 serà a les 12 del migdia amb l’actuació dels alumnes d’EUMES. A la tarda, a partir de les 7, arribarà el plat fort amb Cristian Varela, Dolça Van Leeuwen B2B Telästika, Raxon, Jordi Stone & Special Guest Rebeka Brown i Fernando Lagreca. Aquesta serà una de les apostes fortes en la programació del parc durant aquests dies festius. El cartell d’actuacions que s’ha programat és molt atractiu i divers.
Amb la Nit Electrònica es donarà el tret de sortida amb la programació, però aquesta seguirà el dia 26 d’octubre, a les 7 de la tarda amb Catalunya Freestyle. El 28 d’octubre, a la mateixa hora serà el torn del Minibús Intergalàctic i Remei de Ca la Fresca. El dia de Sant Narcís, el 29 d’octubre, serà el moment de les havaneres i la cançó tradicional amb l’actuació del grup gironí Les Anxovetes. L’horari serà les 5 de la tarda.
La programació al parc del Migdia seguirà el divendres 31 d’octubre a 2/4 de 8 del vespre, amb Lluís Figueras & The Demons i Xarim Aresté. I, finalment, l’1 de novembre, diada de Tots Sants, 2/4 de 8 del vespre, s’ha previst l’actuació de Koko Jean & The Tonics i Los Mambo Jambo Arkestra. El combat de glosa que en els últims anys s’havia fet també al parc del Migdia, aquest any es farà als jardins de les Pedreres divendres 31 d’octubre (19 hores). Aquesta és una activitat que habitualment porta molt públic i seguidors.
Música a l’envelat
Durant els darrers anys, el parc del Migdia havia estat l’escenari de les actuacions de grans orquestres. Aquest any, però, tal com va avançar aquest diari en el seu moment, torna l’envelat on temps enrere ja s’havien fet actuacions. Estarà instal·lat a la plaça Miquel de Palol, al sector de la Devesa i el Güell, i a prop del nucli on es fan moltes de les activitats de Fires. Aquest envelat ja havia ocupat aquest punt fins a l’any 2019. Segons la programació que s’ha dissenyat per l’escenari de l’envelat passaran:
Diumenge, 26 d’octubre (18h): Orquestra Maravella.
Dimecres, 29 d’octubre (20h): La Principal de la Bisbal
Dissabte, 1 de novembre (18h): Orquestra Selvatana.
Finalment, de les actuacions musicals també destaquen els concerts a l’Ateneu 24 de juny, que a la nit del 24 d’octubre s’encarregaran d’obrir les Fires Populars, o la tretzena edició de la Sant Pere Rock, que se celebrarà divendres 31 d’octubre.
