La jornada castellera vol tornar a fer història per Fires
Hi participaran Marrecs, Minyons de Terrassa i Capgrossos de Mataró
Girona s’ha consolidat durant els darrers anys com una plaça castellera de referència. Ningú es pensava que durant la dècada dels anys 90 quan es va plantejar per primer cop la celebració d’una diada castellera coincidint amb les Fires de Sant Narcís, aquest acte tingués tanta acceptació i una llarga trajectòria. La implicació des del primer moment dels Marrecs de Salt ha estat fonamental. Girona s’ha guanyat amb el temps que sigui considerat una plaça castellera on s’han fet actuacions històriques, tal com reconeix i ho acredita la placa que hi ha instal·lada a la plaça del Vi.
Aquest any es vol tornar a viure una jornada històrica. La diada serà el diumenge 26 d’octubre, a partir de 2/4 de 12 del migdia, i l’escenari com no podia ser de cap altra manera la plaça del Vi. Les colles participants seran els Marrecs de Salt, els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró.
D’altra banda, el dia 25 d’octubre se celebraran els castells de vigília. A les 5 de la tarda a la plaça dels Raïms i a les 6 a la plaça de Sant Feliu. Hi participaran Marrecs i els Esperxats de l’Estany.
