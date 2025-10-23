Josep Cassú torna a estrenar a Girona amb motiu de les Fires de Sant Narcís
El pròxim dia 29 d’octubre se celebrarà a l’Auditori el batejat com «El concert de Fires»
Montserrat Juvanteny
Qui lidera les sardanes d’estrena per Sant Narcís, a Girona, és el mestre Josep Cassú i Serra, una personalitat de la composició, autor de 140 sardanes. I aquest any, tornarà a estrenar a l’Auditori el pròxim dia 29 d’octubre, diada de Sant Narcís, en el tradicional concert amb La Principal de la Bisbal. L’estrena d’enguany s’ha batejat amb el nom d’«El concert de Fires».
Les estrenes de Fires
De fet, els gironins ja estan acostumats a les estrenes del pare Cassú i les esperen amb il·lusió.
Des de 1994 aquesta és la relació de sardanes del mestre que s’han estrenat per Sant Narcís:
«Primavera al bosc», (1994) dedicada a la seva esposa i amigues; «Maria» (1998) dedicada a la seva primera neta; «l’Àvi Pep», dedicada a Josep Riumalló, (2000); «Ja ha arribat l’Arnau», dedicada al naixement del fill d’uns amics (2004); «Petit Isaac» dedicada al seu net (2006); «Rebombori d’octubre» dedicada al seu fill, Francesc Cassú (2010); «Petit Sergi» , dedicada al tercer dels seus nets (2011); «La porta de la nit» (2012) dedicada a la poetessa Rosa Font ; «Amb el cel per sostre» (2013) dedicada a una cosina de l’autor; «Per Sant Narcís, La Principal», (2015), (segurament pensant en la frase de l’alcalde Nadal de 1989); «Motivació», (2016) dedicada a Narcís Lagares de Metalquímia; «Caminant junts», dedicada a Joan Vidal i Gayolà i la seva esposa Marta Solà (2019); «Marta» (2020) dedicada a Marta Madrenas, aleshores alcaldessa de Girona; «De Sant Gregori estant» (2021), dedicada a Joaquim Vidal fundador de l’empresa Valvi, exalcalde de Sant Gregori, exsenador, i a la seva esposa, Maria Rosa Juventench); «Sigues feliç» (dedicada a Xavier Soy, exalcalde de Bescanó i exdelegat territorial de la Generalitat de Catalunya a Girona); «Sota l’ombra dels arbres», (2024), dedicada a Mariàngela Vilallonga, exconsellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.
D’altra banda, per Fires de 2022, el 30 d’octubre s’estrenava una segona sardana de Josep Cassú, «El Passeig de la Francina», a càrrec de la cobla Jovenívola de Sabadell, en el marc d’una audició del Memorial Francina Boris, al passeig que porta el nom de la degana de les locutores gironines.
En la relació d’estrenes de Fires, trobem també a Josep Ant. López, amb «Lideratge» (2006); «Amb la sardana al cor» (2008); «La Principal de Girona FM», (2024) dedicada al programa sardanista radiofònic La Principal de Girona FM, de l’emissora municipal Girona FM. Francesc Cassú: «Perfum mediterrani» (2017); Agustí Coma-Alabert, «Somnis de nostra terra», (2008); Narcís Lagares «Tenores bisbalencs», ( 2020) dedicada als solistes de tenora de La Principal de la Bisbal, Ferran Miàs i Jordi Carreras.
El 5 de novembre de 1989, va començar la idea del concert per fires de Girona. Va ser arrel de l’homenatge que la ciutat va tributar a Ricard Viladesau, un dia apoteòsic a Girona. Viladesau estrenava «Girona m’enamora», en el decurs d’un concert-homenatge que es va celebrar al Teatre Municipal. Com ja és sabut, va ser un encàrrec del llavors alcalde de la ciutat Joaquim Nadal. Era el moment de potenciar la marca Girona, i l’eslògan «Girona m’enamora» planava arreu. Nadal ens deia l’any passat, «el públic sortia del teatre taral·lejant la sardana», va ser un gran encert.
Trenta-sis anys després, «Girona m’enamora», continua essent l’emblema de la ciutat, i les formacions de cobla i també les orquestres, la programen contínuament en els concerts de festa major, i si alguna formació no l’ha programat, el públic ja s’encarrega de demanar-la com a cloenda.
Aquell dia del 5 de novembre de 1989, l’alcalde Nadal va dir una frase que va sonar a sentència, i que any rere any, s’ha complert: «Cada any per Sant Narcís, La Bisbal a Girona».
Fins i tot Josep Cassú va compondre una peça arrel de l’afirmació de Nadal. Aquesta es titula «Per Sant Narcís, La Principal», que data del 2015. I «Girona m’enamora», tornarà a sonar el dia de Sant Narcís, com pertoca, cada any.
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
- Arresten 'in fraganti' a Girona un home de 64 anys acusat de tres agressions sexuals a noies dins el bus
- Cop policial a Girona contra una xarxa internacional que robava Toyota RAV4 per enviar-los a l’Àfrica
- “Si la vetlladora s'hagués presentat, el meu fill no s’hauria trencat el braç a l'escola fent un salt mortal”
- Aquesta moneda del Mundial del 82 es converteix en un tresor: pot arribar als 35.000 euros