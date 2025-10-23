Les Fires de Girona són les més ben valorades de les festes majors de les capitals de província catalanes
L'estudi, que ha enquestat 10.000 persones, valora positivament la gastronomia gironina, la participació del talent local en els concerts i l'hospitalitat dels veïns
És la pitjor quant al castell de focs de totes les festes majors avaluades
Les Fires de Girona és la festa major més ben valorada de Catalunya segons un estudi elaborat per l'empresa Research Frontier, especialistes en estudis i estadística, sobre els dies festius de les quatre capitals de província catalanes. Per fer l'informe s'han enquestat 10.000 persones i les Fires de Girona han rebut la puntuació més alta: 95,3 sobre 100.
Les segones millores valorades de les capitals de província de Catalunya és Santa Tecla, a Tarragona, amb una puntuació de 92 sobre 100. Després se situen les dues festivitats de Lleida: Sant Miquel (88,2) i Sant Anastasi (81,6). L'última plaça és per les Festes de la Mercè de Barcelona, que sumen 74,7 punts.
Gastronomia i concerts
La Festa Major gironina destaca pel fet que els veïns s'impliquin en la festivitat i formin part de les diferents activitats programades. En concret, un 61,5% el que també la fa estar al capdavant de la classificació en aquest apartat per davant Santa Tecla (57,1%) i Sant Anastasi (56,4%). Les Fires també atrauran un 21,3% de visitants de fora, segons l'enquesta.
Per altra banda, dos aspectes importants són la gastronomia, que atreu un 58,3% dels enquestats, i l'ambient social, amb un 47%. L'aposta de l'Ajuntament de Girona per donar prioritat al català a les Fires també té impacte en aquest estudi, ja que la Festa Major gironina és on predomina el talent en català pel que fa als concerts. Segons l'informe, un 48,9% dels concerts són protagonitzats per artistes locals. L’estudi també quantifica el valor de la programació: assistir a tots els concerts gratuïts equivaldria a 651 euros per persona en taquilla, amb un preu mitjà de 18 euros per actuació.
Un altre dels aspectes en els quals les Fires destaquen en aquesta enquesta és en el cartell. En el global hi ha un 65,8% de crítiques positives en els dissenys dels últims anys, però aquest any la recepció ha pujat fins al 96,7%.
Castell de focs
Per contra, el castell de focs que posen punt final a les Fires són els pitjors valorats de les quatre capitals catalanes. Només un 30,3% aproven que els focs artificials siguin un element més de la Festa Major. En canvi, sí que són més acceptats per Sant Joan (64,7%).
Santa Tecla és la festivitat en la qual el castell de focs és més ben rebut, amb un 62,1% d'acceptació, seguit per Sant Anastasi, amb un 59,8%. Per la seva banda, les Festes de la Mercè han passat a tenir un 81,3% de suport el 2016 a un 40,1% aquest any.
