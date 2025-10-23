Els dolços més típics de les Fires combinen la tradició, la temporada i la festa. Una passejada per la zona de les atraccions ens ofereix una gran oferta de dolços que tothom té associats a les fires. Per exemple, el cotó de sucre. No poden faltar tampoc els productes com garrapinyades o la poma caramel·litzada. Qui no s’ha embrutit mai la boca amb el cotó enganxós o el caramel de la poma? Al llarg de la zona d’atraccions de la Devesa, especialment no se situen les dels més petits, trobarem diferents punts de venda d’alguns d’aquests productes, juntament amb gominoles o el també tall de coco. Per a moltes persones, tornar a estar un d’aquests productes és com retornar a la infantesa. Igual que degustar alguns xurros en les seves diferents varietats: sucre, xocolata negra, amb llet o blanca i ara també amb crema de festuc.
El xuixo és el rei
Si fem un recorregut per les pastisseries gironines durant aquests dies de festa trobarem el considerat el rei dels dolços gironins: el xuixo. El més típic és l’arrebossat amb sucre amb un interior de crema, tot i que darrerament s’estan imposant alguns gustos i varietats. També hi ha xuixos farcits de xocolata en les seves varietats, amb gust de ratafia, maduixa i, clar, tampoc pot faltar en aquest cas el producte que està més de moda per allò de barrejar el gust dolç i el salat: el festuc.