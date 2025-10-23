Les Fires solidàries: nova marató de donació de sang
La carpa estarà situada a la plaça Catalunya els dies 31 d’octubre i l’1 i 2 de novembre
DdG
Girona
Durant les fires també es pot exercir la solidaritat. I no hi ha res més voluntariós i generós que donar sang. Per aquest motiu, torna a celebrar-se la marató de donació de sang. Aquest exercici solidari tan necessari es podrà fer el divendres 31 d’octubre de les 10 del matí a les 9 de la nit a la plaça Catalunya i el dissabte 1 de novembre en el mateix lloc i horari. El diumenge 2 de novembre el bus que recollirà les donacions estarà obert de les 10 del matí a les 2 de la tarda. El Banc de Sang i Teixits de Girona recorda que donar sang és un gest que permet salvar vides i que gran part de la població pot fer-ho.
