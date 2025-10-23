La màgia del circ torna per Fires de la mà de l’Històric Raluy
Presentarà aquests dies a la seva carpa l’espectacle titulat «Terra»
L’espectacle del circ torna a la ciutat de Girona per les Fires de Sant Narcís i ho fa de la mà del Circ Històric Raluy que farà estada del 24 d’octubre al 2 de novembre. La gran carpa on es faran les funcions estarà instal·lada novament a la plaça de l’Assemblea de Catalunya, a tocar el Palau de Fires i el Palau de Congressos. Aquest any, l’espectacle que podrà veure el públic gironí porta per nom «Terra» i segons els seus creadors «neix del desig profund de reconnectar amb allò essencial. Un homenatge al planeta que habitem, als seus cicles, les forces invisibles i la bellesa fràgil. A través del llenguatge universal del circ, Terra ens parla d’un món que respira, es mou i s’evoluciona… com ho fan els cossos dels artistes a la pista».
En cada funció els espectadors podran contemplar actuacions realment espectaculars integrades per «acrobàcies amb bàscula que desafien la gravetat, números de trapezi i teles aèries que exploren l’element aire amb força i lleugeresa, i acrobàcies de terra que ens recorden el vincle físic i emocional amb les nostres arrels». Des de la direcció del circ s’explica també que la dansa hi té un paper molt important. «Actua com a fil conductor que cohesiona el relat i converteix l’escenari en un paisatge viu, en transformació constant». I, evidentment, l’humor i la diversió tampoc hi podien faltar. «L’humor també juga un paper essencial, com a llenguatge d’humanitat, connexió i tendresa. I la música, interpretada en viu, crea l’atmosfera perfecta perquè cada emoció hi trobi».
Per tot plegat, els seus creadors consideren que «Terra» «no és només un espectacle de circ. És un poema visual i sonor. Una celebració de la vida en comunitat, del moviment com a forma d’expressió i de la natura com a inspiració. Un espectacle per a tots els públics que ens convida a mirar el món amb altres ulls. Més oberts. Més vius. Més conscients». La passió amb la que viu el circ la família Raluy és present a cada un dels números que surten a la pista. En aquesta ocasió, durant la seva estada a Girona està previst que actuïn: Kimberley Raluy: cintes aèries i Water Meteor; Jillian Raluy: cintes aèries i Water Meteor; William Giribaldi: regidoria; Aleix Gómez: presentador; Ruslana Moroz: ball; Anna Silvirova: ball; Caroline Niemen: trapezi; Trio Bokafi: acrobàcia amb bàscula; Lleona Mohacsi: hula hops; Aljosha Coatti: teles aèries; Omar Marton: equilibri; Sandro Roque: comèdia i Jaume Vendrell: percussió.
Sorprendre i entusiasmar
Tot plegat sota la direcció de Rosa Raluy que explica que «fada número està dissenyat no només per sorprendre i entusiasmar, sinó també per preparar emocionalment l’espectador per al següent, creant un veritable viatge emocional». Per això, «Terra» és «un homenatge a la diversió i a l’art del circ, on la tradició i la modernitat es donen la mà per crear moments inoblidables, cada actuació és una obra mestra» que reflecteix la passió i dedicació de Rosa Raluy i el seu equip d’artistes. Cada espectacle té una durada de 2 hores amb un descans de 15 minuts a la meitat. Al llarg d’aquests dies s’oferiran diferents actuacions i funcions.