Lluc Salellas: «El meu àpat de Fires preferit és un entrepà de barraques o un arròs del concurs»
Lluc Salellas afronta unes Fires més com a alcalde de Girona.
En aquesta entrevista Lluc Salellas explica alguns dels records de joventut o infantesa i revela què és el que més li agrada i quin és l’acte que no es vol deixar perdre. L’alcalde assegura també que durant aquests dies hi haurà neteges extraordinàries en espais on hi hagi molta gent i que la seguretat també serà una de les prioritats.
Què és el que més li agrada del cartell de Fires?
El cartell d’aquest any, amb la taula com a protagonista, expressa molt bé un esperit de germanor i comunitat que hi ha especialment durant les Fires, un moment de retrobaments, de compartir i viure la ciutat plegats que molt sovint es fa al voltant d’una taula, com a la imatge del cartell. M’agrada també que els símbols que tots reconeixem quan pensem en les Fires en siguin els protagonistes.
I d’aquest programa de Fires què en destacaria?
És impossible com a alcalde destacar un acte per sobre dels altres, perquè tots i cadascun dels prop de 200 actes que hi ha al programa són una peça imprescindible d’aquesta amalgama que són les Fires de la ciutat. Aquest any, però, em fa especial il·lusió recuperar un espai com l’envelat de festa major, un punt reivindicat per molts gironins i gironines en aquests últims anys.
Quin és l’acte que no es vol deixar perdre?
Sens dubte, un dels moments més emocionants i especials és el pregó de Fires, el moment en què tot comença i l’alegria envaeix tots els carrers de la nostra ciutat. També és molt especial per a mi el dia de la diada castellera i el concurs d’arrossos.
Algun record especial de quan era petit, o jove?
Estrenar una trenca nova. I també sortir a cremar amb els Diables de l’Onyar.
Anirà a barraques?
Des d’adolescent que faig torn a barraques i enguany tornaré a ser a la del Casal Independentista El Forn. I també aniré a treure el cap als concerts, que hi ha molt bon cartell.
Quin és l’àpat de Fires que més li agrada de fer?
Són ben diferents però diré: un entrepà de barraques i un arròs del concurs..
Hi haurà un reforç de neteja durant els dies de Fires?
Com sempre, cada any per Fires es preveuen neteges extraordinàries dels espais on hi ha més aglomeració de gent i activitat, com l’esplanada de la Copa després dels concerts o la plaça del Vi després del pregó.
Habitualment són unes Fires tranquil·les, sense incidents greus de seguretat... tot i així hi haurà reforç?
A banda dels dispositius i controls que hi ha habitualment durant les Fires, l’any passat ja vam posar en marxa un punt de convivència i seguretat format per Policia Municipal i Mossos d’Esquadra situat al parc de la Devesa, que enguany es reforçarà. A més dels dos agents fixes que hi havia l’any passat, aquest any s’hi sumaran dos agents més que estaran a l’entorn del punt. A més, aquest any el punt s’ubicarà en una zona més propera a l’esplanada de la Copa, a la plaça de les Botxes.
