El Museu del Cinema recupera per Fires la figura de Josep Pérez Tolsanas
Durant aquests dies ha programat la projecció de pel·lícules familiars d’aquest farmacèutic gironí
Les pel·lícules familiars del farmacèutic gironí Josep Pérez Tolsanas (Girona, 1890 - 1959) formaran part del cicle de projeccions especials que oferirà durant les Fires de Sant Narcís el Museu del Cinema de Girona. Com és habitual per aquestes dates, el museu projectarà documentals de gran interès i que formen part de la història de la ciutat. En aquesta ocasió, el capítol estarà dedicat a la figura d’aquest farmacèutic, fill del militar Lluís Pérez Xifra (1862-1909) i d’Elvira Tolsanas Català (Girona, 1870 - Llançà, 1956) i que era descendent de la nissaga dels Pérez Xifra, una important família burgesa gironina, segons la difusió feta per l’organització d’aquest cicle.
Pel·lícules i material familiar
Les projeccions que el públic podrà visualitzar aquests dies són bàsicament pel·lícules familiars que va rodar el mateix Josep Pérez on apareixen familiars seus i algunes ubicacions de diferents punts de les comarques gironines com Girona, Figueres o Torroella de Montgrí, entre altres.
Segons la informació facilitada pels organitzadors, el fons consta de 1515 bobines de pel·lícula en format 9,5 mm datades entre 1926 i 1958. «En aquesta selecció s’han volgut mostrar les més antigues, entre les quals predominen els estiueigs a Llançà, les estades a Can Quintana de Torroella de Montgrí i algunes excursions a altres indrets», expliquen. Són pel·lícules en blanc i negra amb una durada d’aproximadament 30 minuts cada una. El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) ha intervingut per donar sonoritat als diferents documents. Segons la biografia que s’ha difós, Josep Pérez Tolsanas va cursar els estudis de batxillerat a l’institut de Girona i els de farmàcia a la Universitat de Barcelona, on es va llicenciar l’any 1913. L’any 1918 es va casar amb Josefa «Pepita» Gómez Aleman, a l’església del Carme. Aquesta era neboda de Pompeu de Quintana i Serra, diputat a les Corts espanyoles, de la nissaga dels Quintana de Torroella de Montgrí. Josep Pérez Tolsanas va exercir de farmacèutic durant vint anys a Parets del Vallès fins al 1944, any en què es trasllada a Girona, on obre una farmàcia al carrer Abeuradors, suposem que arran de la mort del seu oncle Josep Maria Pérez Xifra.
El cicle de pel·lícules de Pérez Tolsana que ha organitzat el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge es podrà veure els dissabtes 25 d’octubre i 1 de novembre al Museu del Cinema de les 10 del matí a les 6 de la tarda, els diumenges 26 d’octubre i 2 de novembre de les 10 del matí a les 2 de la tarda. L’entrada és totalment lliure.