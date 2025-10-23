La música tindrà gran protagonisme al recinte de la Copa
Doctor Prats, La Ludwig Band, La Fúmiga i Auxili seran alguns dels grups que pujaran a l’escenari
Un any més la programació musical de les nits de la Copa serà d’un gran nivell. Grups de diferents estils i disciplines musicals pujaran a l’escenari per amenitzar les tardes i nits de les Fires. Els concerts abasten tots els gustos musicals i també edats.
Les nits musicals arracaran el divendres, 24 d’octubre (22:30h) amb les actuacions de Belén Natalí, Lia Kali i Sara Socas. A l’endemà, també a la mateixa hora, serà el torn de Fetus i La Ludwig Band amb els quals està plenament garantida la diversió. La programació continuarà eliumenge, 26 d’octubre, però en aquesta ocasió els concerts de Triquell, Ginestà i Svetlana seran a les 7 de la tarda. Els concerts seguiran amb l’horari habitual de 2/4 d’11 de la nit eldimarts, 28 d’octubre amb Jazzwoman, Boom Boom Fighters & Cookah P., Adala.
Una programació molt variada
Els programadors han buscat fer de la Copa un espai amb música molt variada i per arribar a franges i gustos diferents i ho han aconseguit. Cal tenir present que el dia de Sant Narcís, el 29 d’octubre, no hi haurà actuacions. Aquestes tornaran l’endemà amb: Xavi Calvet, Without i Auxili. (22:30h):
Llavors s’entrarà en el tram final de les Fires de Sant Narcís, però la diversió musical seguirà. Així, el 31 d’octubre (22:30h) tocaran Groggy Rude, Booze & Glory i The Babbon Show mentre que una de les jornades més potents serà l’1 de novembre. Serà el moment dels caps de cartell dels concerts de Fires. A partir de 2/4 d’11 estan previstes les actuacions de grups destacats del panorama musical com Doctor Prats, La Fúmiga, FlashIce Cream. I encara quedarà una darrera actuació el 2 de novembre. Com a preludi del castell de focs que posaran cloenda a les Fires a 2/4 de 6 de la tarda hi haurà l’actuació de l’Orquestra Di-Versiones. Aquesta fórmula, llavors amb el cantant Miki Núñez, ja es va posar en pràctica l’any passat amb un gran èxit de públic i va tenir molt bona acceptació. Aquest any s’ha decidit avançar mitja hora el concert per arribar a més públic.
I també la Copeta
A banda dels concerts que es faran durant les nits, La Copa també serà l’escenari de les actuacions La Copeta el 25 i 29 d’octubre i l’1 de novembre. També del Vermut Rock que es farà
Dissabte, 25 d’octubre: Bon Vent! (La Copeta, 12h), Black Sheep Trio (13h, Vermut Rock).
Dimecres, 29 d’octubre: Rock per Xics (La Copeta, 12h), Els cosins de la cabra (13h, Vermut Rock).
Divendres, 31 d’octubre: Soroll imminent (13h, Vermut Rock).
Dissabte, 1 de novembre: Filomena (La Copeta, 12h).
