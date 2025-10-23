Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La nòria serà més petita i no hi haurà toros mecànics per a adults en les Fires de Girona d'aquest any

Hi haurà una nova atracció anomenada "Impact", que fa múltiples moviments

Els firaires critiquen les formes com s'han adjudicat les parcel·les vacants

Un operari col·locant els autos de xoc en una de les atraccions.

Un operari col·locant els autos de xoc en una de les atraccions. / Aniol Resclosa

Josep Coll

Girona

Les atraccions que s'ubicaran al parc de la Devesa de Girona durant les Fires i que aquesta setmana ja s'han començat a muntar presentaran alguna novetat important respecte a anys anteriors. Una d'elles serà que la mítica nòria serà més petita, tot i que s'ubicarà en el mateix espai, pròxim al passeig de la Devesa en el costat més a tocar del riu Ter, i serà del mateix color: blanca. Aquest dimecres matí, l'atracció encara no s'havia començat a muntar.

Per altra banda, una de les parcel·les que ocupava una altra atracció emblamàtica com són els toros mecànics per a adults estarà buida. Ha quedat vacant després de no complir amb les condicions i en el seu lloc no se n'instal·larà cap. Sí que els toros mecànics infantils hi seran com en anys anteriors.

També arribarà una atracció nova, anomenada "Impact", que ofereix una experiència amb múltiples moviments. En aquest sentit, gira la columna central, els braços pugen i baixen uns nou metres del terra i es balancegen els vagons, de dues places, mentre estan suspesos en l'aire.

El muntatge d'una de les atraccions al parc de la Devesa.

El muntatge d'una de les atraccions al parc de la Devesa. / Aniol Resclosa

Crítiques per les places vacants

Els firaries, però, critiquen la forma a l'hora de fer les adjudicacions de les places vacants de les atraccions i parades que, a partir de divendres funcionaran al parc de la Devesa. Segons explica el president de l’Associació de Firaires de les comarques gironines, Joan Bagó, no els "agraden els concursos" i demanen, almenys, que "es respecti la parcel·la que un té".

La raó és que segons va explicar l'Ajuntament de Girona, van quedar 22 places vacants respecte al 2024, tres de les quals no s'han adjudicat. "Algunes podien arreglar els problemes per no quedar vacants, però igualment es van posar les places a concurs", lamenta Bagó. D'aquesta manera, les atraccions que havien tingut problemes i que han pogut solucionar, es van haver de "presentar" de nou per ocupar una plaça vacant, però "no al mateix lloc que altres anys".

A part, els firaries tampoc estan massa d'acord amb el fet que hi hagi una nova concessió el pròxim any, perquè els "pot deixar fora" i això fa que no puguin "invertir en unes millores" si no saben que podran ocupar l'espai. Respecte als controls més exhaustius anunciats per l'Ajuntament de Girona, Bagó explica que "com menys documentació demanin millor", tot i que reconeix que "és important tenir tota la documentació i que tothom estigui en els mateixos drets". També han protestat els encarregats dels toros mecànics per a adults perquè, segons ells, compleixen amb tots els requisits per poder instal·lar l'atracció.

Una encarregada col·loca els peluixos a la parada.

Una encarregada col·loca els peluixos a la parada. / Aniol Resclosa

"La gent gasta menys"

Per altra banda, Bagó ha lamentat que "la gent gasta menys" des de fa uns anys quan visita les atraccions, especialment, en els aparells infantils. "Els adults, potser no", indica, però "els infantils van a la baixa" i és remunta a fa més de quinze anys que no van "amunt" ni estan "estabilitzats".

El president de l'entitat assegura que "gent en ve molta", però "no gasta el que gastava abans" i "els infants pugen a menys atraccions". També des de la pandèmia ha notat que "hi ha menys nens petits" que van a les Fires. Quant a preus, Bagó assenyala que seran "els mateixos" que en anys anteriors en la secció infantil. En els grans, "potser varien alguna cosa", però ho veu poc probable.

