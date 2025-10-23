La nòria serà més petita i no hi haurà toros mecànics per a adults en les Fires de Girona d'aquest any
Hi haurà una nova atracció anomenada "Impact", que fa múltiples moviments
Els firaires critiquen les formes com s'han adjudicat les parcel·les vacants
Les atraccions que s'ubicaran al parc de la Devesa de Girona durant les Fires i que aquesta setmana ja s'han començat a muntar presentaran alguna novetat important respecte a anys anteriors. Una d'elles serà que la mítica nòria serà més petita, tot i que s'ubicarà en el mateix espai, pròxim al passeig de la Devesa en el costat més a tocar del riu Ter, i serà del mateix color: blanca. Aquest dimecres matí, l'atracció encara no s'havia començat a muntar.
Per altra banda, una de les parcel·les que ocupava una altra atracció emblamàtica com són els toros mecànics per a adults estarà buida. Ha quedat vacant després de no complir amb les condicions i en el seu lloc no se n'instal·larà cap. Sí que els toros mecànics infantils hi seran com en anys anteriors.
També arribarà una atracció nova, anomenada "Impact", que ofereix una experiència amb múltiples moviments. En aquest sentit, gira la columna central, els braços pugen i baixen uns nou metres del terra i es balancegen els vagons, de dues places, mentre estan suspesos en l'aire.
Crítiques per les places vacants
Els firaries, però, critiquen la forma a l'hora de fer les adjudicacions de les places vacants de les atraccions i parades que, a partir de divendres funcionaran al parc de la Devesa. Segons explica el president de l’Associació de Firaires de les comarques gironines, Joan Bagó, no els "agraden els concursos" i demanen, almenys, que "es respecti la parcel·la que un té".
La raó és que segons va explicar l'Ajuntament de Girona, van quedar 22 places vacants respecte al 2024, tres de les quals no s'han adjudicat. "Algunes podien arreglar els problemes per no quedar vacants, però igualment es van posar les places a concurs", lamenta Bagó. D'aquesta manera, les atraccions que havien tingut problemes i que han pogut solucionar, es van haver de "presentar" de nou per ocupar una plaça vacant, però "no al mateix lloc que altres anys".
A part, els firaries tampoc estan massa d'acord amb el fet que hi hagi una nova concessió el pròxim any, perquè els "pot deixar fora" i això fa que no puguin "invertir en unes millores" si no saben que podran ocupar l'espai. Respecte als controls més exhaustius anunciats per l'Ajuntament de Girona, Bagó explica que "com menys documentació demanin millor", tot i que reconeix que "és important tenir tota la documentació i que tothom estigui en els mateixos drets". També han protestat els encarregats dels toros mecànics per a adults perquè, segons ells, compleixen amb tots els requisits per poder instal·lar l'atracció.
"La gent gasta menys"
Per altra banda, Bagó ha lamentat que "la gent gasta menys" des de fa uns anys quan visita les atraccions, especialment, en els aparells infantils. "Els adults, potser no", indica, però "els infantils van a la baixa" i és remunta a fa més de quinze anys que no van "amunt" ni estan "estabilitzats".
El president de l'entitat assegura que "gent en ve molta", però "no gasta el que gastava abans" i "els infants pugen a menys atraccions". També des de la pandèmia ha notat que "hi ha menys nens petits" que van a les Fires. Quant a preus, Bagó assenyala que seran "els mateixos" que en anys anteriors en la secció infantil. En els grans, "potser varien alguna cosa", però ho veu poc probable.
Subscriu-te per seguir llegint
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
- Arresten 'in fraganti' a Girona un home de 64 anys acusat de tres agressions sexuals a noies dins el bus
- Cop policial a Girona contra una xarxa internacional que robava Toyota RAV4 per enviar-los a l’Àfrica
- “Si la vetlladora s'hagués presentat, el meu fill no s’hauria trencat el braç a l'escola fent un salt mortal”
- Aquesta moneda del Mundial del 82 es converteix en un tresor: pot arribar als 35.000 euros