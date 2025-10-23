Per anar a la moda per Fires
Una col·lecció que inclou mocadors, bosses de cotó i xapes amb la nova marca de les festes gironines es podrà adquirir aquests dies a l’Oficina de Turisme de la Rambla
Mocadors, bosses de cotó i xapes amb la imatge distintiva de les festes es podran lluir també durant les Fires. Per primera vegada s’ha creat aquesta nova marca que es transformarà en diversos elements de moda que els gironins i gironines podran lluir pel carrer. De moment, segons va informar l’Ajuntament, s’han encarregat un total de 3.000 mocadors que estan confeccionats amb cotó, 2.500 bosses de tela de l’estiu «tote bag» i 2.500 xapes. Les bosses i els mocadors portaran estampat, a una sola cara, de la imatge completa de la nova marca, que inclou el nou logotip envoltat de conceptes visuals, comunicatius i simbòlics com el got de barraques, l’àliga, la fira de mostres, els diables i les mosques, entre molts altres. Les xapes mostraran el nou logotip identificatiu de Fires.
Tots tres productes es podran adquirir a l’Oficina de Turisme de la Rambla durant la celebració de les Fires de Sant Narcís. La voluntat municipal amb aquesta acció és que la gent pugui lluir amb orgull aquests productes i, a la vegada, defensar la identitat.
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
- Arresten 'in fraganti' a Girona un home de 64 anys acusat de tres agressions sexuals a noies dins el bus
- Cop policial a Girona contra una xarxa internacional que robava Toyota RAV4 per enviar-los a l’Àfrica
- “Si la vetlladora s'hagués presentat, el meu fill no s’hauria trencat el braç a l'escola fent un salt mortal”
- Aquesta moneda del Mundial del 82 es converteix en un tresor: pot arribar als 35.000 euros