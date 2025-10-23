Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Per anar a la moda per Fires

Una col·lecció que inclou mocadors, bosses de cotó i xapes amb la nova marca de les festes gironines es podrà adquirir aquests dies a l’Oficina de Turisme de la Rambla

Imatge de les bosses que s’han confeccionat amb la marca que promociona les fires. | DdG

David Céspedes

Girona

Mocadors, bosses de cotó i xapes amb la imatge distintiva de les festes es podran lluir també durant les Fires. Per primera vegada s’ha creat aquesta nova marca que es transformarà en diversos elements de moda que els gironins i gironines podran lluir pel carrer. De moment, segons va informar l’Ajuntament, s’han encarregat un total de 3.000 mocadors que estan confeccionats amb cotó, 2.500 bosses de tela de l’estiu «tote bag» i 2.500 xapes. Les bosses i els mocadors portaran estampat, a una sola cara, de la imatge completa de la nova marca, que inclou el nou logotip envoltat de conceptes visuals, comunicatius i simbòlics com el got de barraques, l’àliga, la fira de mostres, els diables i les mosques, entre molts altres. Les xapes mostraran el nou logotip identificatiu de Fires.

Tots tres productes es podran adquirir a l’Oficina de Turisme de la Rambla durant la celebració de les Fires de Sant Narcís. La voluntat municipal amb aquesta acció és que la gent pugui lluir amb orgull aquests productes i, a la vegada, defensar la identitat.

