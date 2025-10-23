Hi ha una dita popular que diu que per Tots Sants tothom a Girona. És el dia que la ciutat rep més visitants i que més activitats es fan al carrer. Predominen els mercats d’artesania i la fira de dibuix i és una jornada en què es calcula que es dobla la població. Les riuades de gent pel barri vell són una imatge lligada a l’1 de novembre. Aquest any es tornen a celebrar les activitats que arroseguen més gent.
La fira del dibuix
La fira-mercat del dibuix i la pintura es va començar a celebrar a Girona l’any 1965 gràcies a la iniciativa de la Llibreria Les Voltes i del desaparegut Feliu Matamala. Segons els organitzadors és una de les fires «més antigues que se celebren al nostre país, amb més de 50 anys d’història ininterrompuda la de major afluència de públic». Aquest 1 de novembre les parades dels pintors i els artistes estaran repartides entre la plaça del Vi, la pujada del pont de Pedra, la Rambla de la Llibertat i la plaça Catalunya. Els visitants podran passejar, contemplar i comprar les creacions artístiques de les 9 del matí fins a les 8 del vespre.
Pel que fa als artesans, aquests tornaran a concentrar-se al carrer de les Ballesteries. Es tracta de la gran mostra d’oficis i artesans i una oportunitat per contemplar i veure de prop la feina dels artesans i artesanes de diferents punts de Catalunya. El seu horari serà de les 9 del matí a les 8 del vespre.
Com cada any, l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona organitza la fira-mercat d’alimentació i artesania per Tots Sants. Enguany serà al carrer de Sant Clara. També amb el mateix horari.
Les persones interessades a trobar objectes i articles del passat no es poden deixar perdre la fira d’artesans, antiquaris i brocanters. A la plaça Sant Feliu s’instal·laran les parades de venda d’objectes. Serà l’1 de novembre de 9 del matí a les 8 del vespre.
Alimentació i artesania
Durant tots els dies de Fires torna també la fira-mercat de l’artesania i l’alimentació de Sant Narcís. Les parades d’alimentació i artesania es repartiran a la zona del carrer Berenguer Carnicer i la plaça de Vives Vives, al costat de l’edifici dels jutjats. Serà de 10 a 21 h (laborables i festius); de 10 a 24 h (vigílies de festius). Ho organitza: Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona. Les parades d’alimentació, especialment els embotits artesanals i alguns productes dolços, estaran també entre el 24 d’octubre al 2 de novembre a la cèntrica plaça de la Independència. L’horari serà de 10 a 21 h, dies laborables ii festius; de 10 a 24 h, dies de vigílies de festius.
I al Pont de Pedra hi haurà el tradicional mercat de productes artesans. S’hi poden trobar ceràmiques, joies, treballs manuals, brodats i figures tallades en fusta, entre altres. Coincidint amb les Fires de Sant Narcís el seu horari d’obertura serà de les 9 del matí a les 9 de la nit.