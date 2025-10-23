Cada 29 d’octubre la ciutat de Girona recorda a la figura del seu patró: Sant Narcís. Explica la llegenda que quan les tropes franceses volien fer-se amb la ciutat al segle XIII van profanar la tomba del sant. El que no s’esperaven és que tota una legió de mosques van sortir del sepulcre fins a atacar i acabar amb els soldats francesos. Des d’aquell moment, es considera que va ser un miracle i que Sant Narcís va esdevenir el salvador de la ciutat. Aquesta és una llegenda molt estesa i coneguda, però per aproximar encara més la figura del patró a la ciutadania des del Bisbat de Girona s’ha decidit promoure una campanya. El 1864 fou declarat també patró de tota la diòcesi, i les seves relíquies es custodien a la basílica de Sant Feliu.
Coincidint amb la celebració de les Fires de Girona, el Bisbat anima «enguany a redescobrir sant Narcís, patró de la ciutat de Girona i de tota la diòcesi, amb una campanya que vol apropar la seva figura a nous públics i reforçar-ne el vincle amb la ciutadania», segons ha informat. Aquesta campanya tindrà el tret de sortida el divendres 24 coincidint també amb l’inici de les festes. La campanya inclou materials divulgatius, jocs a les xarxes socials i adhesius digitals per apropar la figura del sant.
Distribució d’adhesius
Aquesta campanya quedarà activada el primer dia de les festes. Hi haurà un apartat a la web del Bisbat que inclourà informació històrica, llegendes, bibliografia i altres materials. També hi haurà una col·lecció d’adhesius digitals per a whatsApp i Telegram. A Instagram es penjarà informació amb curiositats relacionades amb la vida del sant. A més, es distribuiran adhesius amb la imatge de Sant Narcís en diversos espais de la ciutat i de la diòcesi. Des del Bisbat han assegurat que n’hi haurà sempre disponibles a la seu del Bisbat i a la llibreria diocesana de Casa Carles.
En la seva reflexió al Full Parroquial del diumenge 26 d’octubre, el bisbe de Girona, fra Octavi Vilà, recorda que «la tradició situa sant Narcís en les arrels mateixes de la nostra fe com a Església de Girona» i que «la seva figura ens ajuda en el nostre camí personal i comunitari de fe». I afegeix: «Som els seus hereus espirituals i això ens ha de motivar a viure la nostra fe amb constància, perseverança, paciència i esperança».
D’altra banda, les celebracions religioses començaran el diumenge 26 d’octubre amb el Tridu de Sant Narcís, que es farà durant tres dies, fins al dimarts, a les 18:30 h a la basílica de Sant Feliu, amb la predicació dels claretians P. Antoni Costa i P. Pere Codina. Aquell mateix diumenge, a les 20 h, també a la basílica de Sant Feliu, tindrà lloc una vetlla de pregària presidida pel bisbe, amb la participació dels moviments i grups de la diòcesi, organitzada per la Comissió diocesana per al Jubileu de l’Esperança.