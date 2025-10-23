Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Narcís inaugurarà una nova plaça i tornarà a lluir la seva gran mosca

El barri se suma als actes de les Fires amb la tradicional penjada, l’obertura d’un nou espai i una sessió de jocs

Una imatge d’una anterior edició de la penjada de la mosca. | | MARC MARTÍ

David Céspedes

Girona

El barri de Sant Narcís se suma un any més als actes de les Fires i ho farà amb diversos actes i activitats. Un dels actes centrals serà la tradicional penjada de la mosca al centre cívic però, aquest any, hi ha més actes com la inauguració d’una plaça en un dels espais emblemàtics del barri. Moltes d’aquestes iniciatives es fan amb la col·laboració dels veïns i veïnes i directament també de la seva associació que sempre ha tingut un gran dinamisme i vinculació amb la vida associativa.

La gran mosca

El primer dels actes programats serà el dia 25, a les 12 del migdia, amb la penjada de la mosca al centre cívic. Des de l’associació de veïns s’anima i es convida a tothom a celebrar l’inici de les Fires amb aquesta tradicional acció que sempre reuneix força públic. «La penjada no és només un moment per veure com la gegantina figura s’enfila per la façana del centre cívic, sinó també una oportunitat per retrobar-se amb veïns, amics i entitats del barri en un ambient de festa i alegria», asseguren des de l’associació.

Amb aquesta acció es vol anunciar també que «Girona s’omple d’activitats, música, tradició i alegria en aquest acte que s’ha convertit en una tradició més de la ciutat». Un cop penjada la gran mosca a la façana del centre cívic quedarà exposada durant tots els dies de Fires.

D’altra banda, també coincidint amb les Fires de Sant Narcís, s’ha programat un altre acte ple de simbolisme. Concretament, també serà el dissabte 25 d’octubre, però en aquesta ocasió a les 11 del matí. En aquesta data i horari s’ha previst fer la inauguració de la plaça dels Til·lers. Es tracta d’un espai situat entre els carrers de Narcís Xifra i Masmitjà, l’avinguda de la Hispanitat i el carrer de la Mare de Déu del Mont, darrere de l’església parroquial

Segons ha explicat l’Ajuntament de Girona, aquesta zona urbana no tenien oficial fins ara i era «conegut popularment així per la presència d’aquests arbres. La proposta de posar-hi nom va ser presentada per l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Narcís, ja que el fet que tothom utilitzi aquesta denominació va fer evident que calia oficialitzar-la i incloure-la al nomenclàtor municipal». Ara finalment, s’oficiarà la plaça en un acte on es convida a tota la ciutadania a participar-hi.

Jornada de jocs tradicionals

I també dins de la programació oficial de les Fires de Sant Narcís, el pròxim dia 31 d’octubre a partir de 2/4 de 6 de la tarda, la plaça Assumpció, el centre neuràlgic del barri, serà l’escenari de la sessió de jocs tradicionals. La sessió està pensada per a tothom i participants de totes les edats i, segons els organitzadors, es tracta de jocs sense endolls que permeten gaudir del joc al carrer, com es feia anys enrere. La sessió està organitzada pel centre cívic del barri i anirà a càrrec de l’Associació Companyia de Jocs Anònima.

