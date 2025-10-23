Terror i zombis al barri vell
La tarda-nit del 31 d’octubre els morts vivents surten als carrers amb la Zombiewalk
Els morts vivents i els monstres més terrorífics que es puguin imaginar sortiran als carrers del barri Vell durant la tarda-nit del pròxim 31 d’octubre. Es tracta de la Zombiwalk la caminada que cada any atrau més públic i que, a més, aquest any, comptarà amb la participació destacada de les Gàrgoles de Foc de Banyoles. Les activitats començaran ben aviat. Concretament, a partir de les 3 de la tarda tindrà lloc un taller de maquillatge zombi a la plaça del Vi. Posteriorment, com a preludi de la desfilada, a les 7 de la tarda es presentaran les activitats del Festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Girona.
Desfilada pels carrers
A partir d’1/4 de 8 del vespre està previst que doni inici la Zombiewalk amb l’animació de les Gàrgoles. S’ha convocat també el concurs al millor zombie caracteritzat. L’acte estarà conduÏt per la còmica i periodista Ester Bertran i al voltant de les 8 del vespre es preveu que comenci l’anomenada Halloween Party amb el Dj Robert de Palma amb la seva furgo-disco.
Els amants del terror no es poden perdre de cap manera aquesta cita «bestial i terrorífica». A més, els organitzadors han anunciat que es comptarà en aquesta edició «amb la presència d’una personalitat sorpresa que apadrinarà la passejada que de ben segur us deixarà petrificats». Ja ho sabeu, a córrer i que no us atrapin els morts vivents.
