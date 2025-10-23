Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Terror i zombis al barri vell

La tarda-nit del 31 d’octubre els morts vivents surten als carrers amb la Zombiewalk

Els zombis sortiran des de la plaça del Vi de Girona.

Els zombis sortiran des de la plaça del Vi de Girona. / MARC MARTI FONT

David Céspedes

Girona

Els morts vivents i els monstres més terrorífics que es puguin imaginar sortiran als carrers del barri Vell durant la tarda-nit del pròxim 31 d’octubre. Es tracta de la Zombiwalk la caminada que cada any atrau més públic i que, a més, aquest any, comptarà amb la participació destacada de les Gàrgoles de Foc de Banyoles. Les activitats començaran ben aviat. Concretament, a partir de les 3 de la tarda tindrà lloc un taller de maquillatge zombi a la plaça del Vi. Posteriorment, com a preludi de la desfilada, a les 7 de la tarda es presentaran les activitats del Festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Girona.

Desfilada pels carrers

A partir d’1/4 de 8 del vespre està previst que doni inici la Zombiewalk amb l’animació de les Gàrgoles. S’ha convocat també el concurs al millor zombie caracteritzat. L’acte estarà conduÏt per la còmica i periodista Ester Bertran i al voltant de les 8 del vespre es preveu que comenci l’anomenada Halloween Party amb el Dj Robert de Palma amb la seva furgo-disco.

Els amants del terror no es poden perdre de cap manera aquesta cita «bestial i terrorífica». A més, els organitzadors han anunciat que es comptarà en aquesta edició «amb la presència d’una personalitat sorpresa que apadrinarà la passejada que de ben segur us deixarà petrificats». Ja ho sabeu, a córrer i que no us atrapin els morts vivents.

