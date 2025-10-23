Unes Fires de marca
La imatge inclou elements i conceptes visuals com el got de les barraques o els diables
Una de les novetats que s’introdueixen aquest any és una identificació especial per a les Fires de Sant Narcís. Aquestes seran una Fires de marca. Amb l’objectiu d’apropar al màxim a la ciutadania les fires gironines l’Ajuntament de Girona ha decidit implementar «una nova marca dedicada exclusivament a la festa major de la ciutat amb l’objectiu de reforçar-ne la identitat i projectar-la amb més força dins i fora de la ciutat», segons va explicar el dia de la presentació. Es tracta d’una imatge amb signes identificatius de la ciutat.
Difusió de la marca
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament busca fer créixer «el sentiment de pertinença local i augmentar la participació dels veïns i veïnes del municipi en la celebració i, alhora, transmetre que la festa major de Girona és pròxima i diversa, amb una programació d’activitats arreu de la ciutat i per a tots els públics», va posar de manifest durant la presentació pública de la marca.La nova marca incorpora distintius que es relacionen directament amb moltes de les activitats de les fires i elements i conceptes visuals, comunicatius i simbòlics com el got de barraques, l’àliga, la fira de mostres, els diables i les mosques, entre molts altres. Durant les fires i els dies previs aquesta nova marca ja serà perfectament visible als carrers i en els elements de difusió del programa d’actes.