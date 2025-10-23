Viatge a la infantesa
El cartell de Fires 2025, obra de l’artista gironina Clara Oliveras, evoca una sèrie de records de la infància relacionats directament amb les festes
El campanar de l’església de Sant Feliu convertit en una mona de postres, l’escut de Girona, un ànec, una poma, una mosca... tot plegat confeccionen la imatge del cartell anunciador de les Fires de Sant Narcís d’aquest any. És obra de l’artista gironina, Clara Oliveras que ha volgut traslladar alguns dels seus records d’infantesa lligats directament a les festes de la tardor. L’Ajuntament de Girona va fer públic el cartell dies enrere. A partir d’ara, aquesta serà la imatge oficial de tots els cartells que hi haurà pels carrers i en els programes d’actes. Es tracta d’una obra que vol reflectir directament l’esperit de l’autora i la seva relació amb les fires.
Clara Oliveras va explicar durant la presentació de la imatge que s’havia inspirat en «els primers records de la infància» i en els dinars que celebrava a casa dels avis.
Les postres de Sant Narcís
Després de descartar fer un cartell com si fos una taula parada, l’autora va decidir fer un cartell vertical incloent les postres de Sant Narcís. Per aquest motiu, va començar a buscar records dolços de la infància i va decidir dissenyar l’emblemàtic i característic campanar de Sant Feliu convertint-lo en una mona de xocolata. Enlloc de posar-hi confitura, va optar per posar-li les línies de l’escut de la ciutat de Girona.
Pel que fa a la resta d’elements «molts els tenia per casa» i va «anar component» per trobar el millor disseny, també «descartant» algunes figures. A part del dinar amb la família, Oliveras també recorda «les propines» que li donaven per anar a les Fires i, per això, va afegir l’aneguet i la poma. A més, el cartell inclou altres elements molt especials.
En aquest sentit, durant la presentació feta fa uns dies, Oliveras va explicar que també li va agradar que «hi hagués «un jugador de futbolí amb la samarreta del Girona», a part de la mítica mosca. L’artista ha assegurat que la mosca sortia «d’una col·lecció» que tenia per casa «fa molts anys».
Objectes molt paritculars
També hi ha altres objectes en el cartell com un gerro que havia estat de la seva àvia. Aquest objecte té una particularitat. Hi ha una flor, un narcís concretament, que simbolitza la lletra A de Narcís en el cartell. Oliveras tenia clar que el nom havia de sortir «d’una forma important» i va «pensar amb la flor».
Pel que fa a «les aigües» que es poden veure a la part del darrere, també simbolitzen «les línies de l’escut de Girona, però d’una forma diferent», va explicar.
Un honor, un repte i una responsabilitat. Així va reccionar Oliveras quan se li va encarregar aquesta obra gràfica, de la qual ha quedat molt satisfeta.
Per la seva banda, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, va destacar que el cartell transmet «alegria», així com defineix molt bé els trets «identitaris» que fan «única» la ciutat. El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, també va explicar que la imatge «connecta amb l’imaginari infantil» i amb la «voluntat que, any rere any, les Fires siguin més obertes». El cartell ja forma part de la imatge gràfica de tots els elements de difusió i publicitaris de les Fires de Sant Narcís.
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
- Arresten 'in fraganti' a Girona un home de 64 anys acusat de tres agressions sexuals a noies dins el bus
- Cop policial a Girona contra una xarxa internacional que robava Toyota RAV4 per enviar-los a l’Àfrica
- “Si la vetlladora s'hagués presentat, el meu fill no s’hauria trencat el braç a l'escola fent un salt mortal”
- Aquesta moneda del Mundial del 82 es converteix en un tresor: pot arribar als 35.000 euros