Les Fires de Girona reserven 35 places d'aparcament exclusives per persones amb mobilitat reduïda

Gran part estaran ubicades a l'estacionament sota vies del carrer Berenguer Carnicer

La zona d'aparcament sota les vies, al costat del carrer Berenguer Carnicer.

La zona d'aparcament sota les vies, al costat del carrer Berenguer Carnicer. / Marc Martí Font

Helena Viñas

Girona

L'Ajuntament de Girona ha anunciat a través del seu compte d'X que, amb motiu de les Fires de Girona, s'han reservat un total de 35 places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) en dues de les zones properes a La Copa i la Devesa.

Concretament, trenta d'aquests estacionaments s'ubicaran a la zona d'aparcament sota les vies, al costat del carrer Berenguer Carnicer i estaran disponibles entre 10 h i 23 h, del 25 d'octubre al 2 de novembre. Alhora, aquest espai es compartirà amb totes aquelles entitats que tinguin parades informatives, que ja fa dos anys que fan ús de l'aparcament.

D'altra banda, també hi haurà cinc places d'estacionament reservades a PMR al pàrquing de Miquel de Palol.

Com cada any, la reserva d’aquestes places d’aparcament ve precedida pel tancament de diferents bosses d’estacionament gratuït a prop la Copa i la Devesa. Així, a mitjans d’aquest mes es van començar a tancar els aparcaments de Pedret, les Ribes el Ter i el de sorra de l’Auditori, entre altres.

