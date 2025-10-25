Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Marrecs de Salt volen confirmar que són una colla de vuit i mig a la Diada de les Fires de Girona

La intenció de la colla és portar a la plaça del Vi el 5 de 8 i el 4 de 8

3cat enregistrarà la pujada del Pilar de 4 a les escales de la Catedral

Castells de Vigília amb els Marrecs de Salt / Marc Martí

Josep Coll

Josep Coll

Girona

La plaça del Vi de Girona acollirà, un any més, la Diada Castellera de les Fires, amb els Marrecs de Salt que intentaran confirmar que són “una colla de vuit i mig”, assegura el cap de colla, Pau Caravaca. Per tant, si no hi ha res de nou, aquest diumenge matí portaran a plaça el 7 de 8 i el 5 de 8, que són “castells tècnics i de volum de gent”. Ho completaran amb un 3 o 4 de 8, amb entre 200 i 250 camises Blau Ter que assistiran a la jornada i faran pinya per aconseguir l’objectiu.

I és que la Diada Castellera de les Fires marca el final de temporada pels Marrecs (després encara hauran de fer la mítica pujada del Pilar de 4 a les escales de la Catedral) és una data marcada en vermell al calendari per la colla. Fins al febrer o el març del pròxim any no tornaran a arrencar la següent temporada i, per això, “tots els esforços d’aquesta temporada acaben en la Diada de Sant Narcís”, indica Caravaca.

Sí que és cert que, a principi de temporada, els Marrecs tenien l’objectiu de tornar a portar castells de nou a plaça aquest any, cosa que no fan des de fa set anys. Diferents circumstàncies, però, els han fet replantejar la temporada. “Potser la temporada que ve”, expressa el cap de colla. La Diada de la Festa Major de Sant Jaume, a Salt, no els va acabar d’anar com els hagués agradat. Llavors van fer canvis al tronc, en la pinya o la canalla i “ha costat trobar bones sensacions i visualitzar castells de nou”.

Un dels castells dels Marrecs en les Fires de l'any passat.

Un dels castells dels Marrecs en les Fires de l'any passat. / Aniol Resclosa

"No s’han complert els objectius”, però Caravaca és optimista i està “satisfet de portar castells de vuit i mig”, que es podran veure a la jornada d’aquest diumenge. Sí que portaran castells de nou les dues colles convidades, des de fa anys, en la Diada Castellera de Fires: els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró.

Els vallesans tenen l’objectiu de repetir a Girona els gammes extra que ja van descarregar a la Mercè i el Vendrell: el 2 de 9 amb folre i manilles i el 5 de 9 amb folre. El tercer castell que portaran serà el 3 de 9 amb folre. Mentrestant, la colla del Maresme té la intenció de portar a plaça el 3 i el 4 de 9, mentre que també tenen entre cella i cella portar el 5 de 9 amb folre, un castell que no han fet mai a la plaça del Vi.

Pilar de 4

Els Marrecs juguen un paper destacat a les Fires. Ja van ser protagonistes aquest dissabte en els Castells de Vigília a la plaça de Sant Feliu, una actuació més per “gaudir” i per “donar tranquil·litat” per la Diada d’aquest diumenge. La pujada del Pilar de 4 a les escales de la Catedral del pròxim dissabte tancarà la participació de la colla a la Festa Major de Girona.

Un dels assajos dels Marrecs, el febrer d'aquest any.

Un dels assajos dels Marrecs, el febrer d'aquest any. / Aniol Resclosa

Aquest any, la pujada del Pilar de 4 serà “especial” explica Caravaca. En primer lloc, perquè amb l’acte es donarà la benvinguda als “30 anys de la colla” que serà el pròxim any. Els Marrecs es van batejar el 14 d’abril de 1996. Per això, el cap de colla ja avisa que “hi haurà coses especials”. Això, però, no serà tot, ja 3Cat retransmetrà en directe la pujada a la Catedral pel programa Som únics, conduït per Espartac Peran. El programa té l’objectiu d’apropar la cultura popular catalana a través de diferents festes majors. Ja ho ha fet, entre d’altres, amb la Patum de Berga o les Santes de Mataró. Ara ho farà amb les Fires de Girona i la pujada del Pilar de 4 a les escales de la Catedral. Pels Marrecs, això suposa una “motivació extra”.

