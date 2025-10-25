Els Marrecs de Salt volen confirmar que són una colla de vuit i mig a la Diada de les Fires de Girona
La intenció de la colla és portar a la plaça del Vi el 5 de 8 i el 4 de 8
3cat enregistrarà la pujada del Pilar de 4 a les escales de la Catedral
La plaça del Vi de Girona acollirà, un any més, la Diada Castellera de les Fires, amb els Marrecs de Salt que intentaran confirmar que són “una colla de vuit i mig”, assegura el cap de colla, Pau Caravaca. Per tant, si no hi ha res de nou, aquest diumenge matí portaran a plaça el 7 de 8 i el 5 de 8, que són “castells tècnics i de volum de gent”. Ho completaran amb un 3 o 4 de 8, amb entre 200 i 250 camises Blau Ter que assistiran a la jornada i faran pinya per aconseguir l’objectiu.
I és que la Diada Castellera de les Fires marca el final de temporada pels Marrecs (després encara hauran de fer la mítica pujada del Pilar de 4 a les escales de la Catedral) és una data marcada en vermell al calendari per la colla. Fins al febrer o el març del pròxim any no tornaran a arrencar la següent temporada i, per això, “tots els esforços d’aquesta temporada acaben en la Diada de Sant Narcís”, indica Caravaca.
Sí que és cert que, a principi de temporada, els Marrecs tenien l’objectiu de tornar a portar castells de nou a plaça aquest any, cosa que no fan des de fa set anys. Diferents circumstàncies, però, els han fet replantejar la temporada. “Potser la temporada que ve”, expressa el cap de colla. La Diada de la Festa Major de Sant Jaume, a Salt, no els va acabar d’anar com els hagués agradat. Llavors van fer canvis al tronc, en la pinya o la canalla i “ha costat trobar bones sensacions i visualitzar castells de nou”.
"No s’han complert els objectius”, però Caravaca és optimista i està “satisfet de portar castells de vuit i mig”, que es podran veure a la jornada d’aquest diumenge. Sí que portaran castells de nou les dues colles convidades, des de fa anys, en la Diada Castellera de Fires: els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró.
Els vallesans tenen l’objectiu de repetir a Girona els gammes extra que ja van descarregar a la Mercè i el Vendrell: el 2 de 9 amb folre i manilles i el 5 de 9 amb folre. El tercer castell que portaran serà el 3 de 9 amb folre. Mentrestant, la colla del Maresme té la intenció de portar a plaça el 3 i el 4 de 9, mentre que també tenen entre cella i cella portar el 5 de 9 amb folre, un castell que no han fet mai a la plaça del Vi.
Pilar de 4
Els Marrecs juguen un paper destacat a les Fires. Ja van ser protagonistes aquest dissabte en els Castells de Vigília a la plaça de Sant Feliu, una actuació més per “gaudir” i per “donar tranquil·litat” per la Diada d’aquest diumenge. La pujada del Pilar de 4 a les escales de la Catedral del pròxim dissabte tancarà la participació de la colla a la Festa Major de Girona.
Aquest any, la pujada del Pilar de 4 serà “especial” explica Caravaca. En primer lloc, perquè amb l’acte es donarà la benvinguda als “30 anys de la colla” que serà el pròxim any. Els Marrecs es van batejar el 14 d’abril de 1996. Per això, el cap de colla ja avisa que “hi haurà coses especials”. Això, però, no serà tot, ja 3Cat retransmetrà en directe la pujada a la Catedral pel programa Som únics, conduït per Espartac Peran. El programa té l’objectiu d’apropar la cultura popular catalana a través de diferents festes majors. Ja ho ha fet, entre d’altres, amb la Patum de Berga o les Santes de Mataró. Ara ho farà amb les Fires de Girona i la pujada del Pilar de 4 a les escales de la Catedral. Pels Marrecs, això suposa una “motivació extra”.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor una dona de 61 anys en un accident a Banyoles després d’impactar contra diversos vehicles aparcats
- Em truquen i em diuen que la Caroline està en una casa abandonada, en males condicions, no la busquis
- Tornen a detenir el 'segon escupidor' de Girona i ja acumula vuit denúncies
- La Primitiva deixa un premi de més de 61.000 euros a Girona
- Natxo Morera: «Quan programo la música de Fires ja sé que em cauran pals»
- Més d'un quilòmetre de retencions per un accident múltiple a Sarrià de Ter
- Aquesta és la gironina que participarà com a soltera a la nova edició de La isla de las tentaciones
- Rescaten cinc tripulants d'una llanxa a Cadaqués en ple temporal amb onades de tres metres i ratxes de 83 km/h