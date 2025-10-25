Les Matinades amb la Fal·lera Gironina desperten Girona
El recorregut ha iniciat a la plaça del Marquès de Camps a les 8 del matí
Les Matinades amb la Fal·lera Gironina s'ha encarregat de despertar Girona a primera hora del matí amb un bon retruc de tambors. La cercavila ha iniciat el recorregut a la plaça del Marquès de Camps, ha avançat per diferents carrers de la ciutat i ha posat punt final a la plaça de Catalunya. Aquest ha estat el primer acte d'aquest dissabte, el primer gran dia de les Fires.
