Les Matinades amb la Fal·lera Gironina desperten Girona

El recorregut ha iniciat a la plaça del Marquès de Camps a les 8 del matí

Les fotos de les Matinades amb la Fal·lera Gironina

Les fotos de les Matinades amb la Fal·lera Gironina / Marc Martí

Redacció

Girona

Les Matinades amb la Fal·lera Gironina s'ha encarregat de despertar Girona a primera hora del matí amb un bon retruc de tambors. La cercavila ha iniciat el recorregut a la plaça del Marquès de Camps, ha avançat per diferents carrers de la ciutat i ha posat punt final a la plaça de Catalunya. Aquest ha estat el primer acte d'aquest dissabte, el primer gran dia de les Fires.

