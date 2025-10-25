Les addicions i trastorns per les noves tecnologies serà fil conductor del correfoc de les Fires de Girona
Una seixantena de cremadors formaran part del recorregut que es farà aquesta nit pel Barri Vell, amb els Diables de l’Onyar com a protagonistes
L’any passat, els Diables de l’Onyar van tornar als orígens fent el correfoc de les Fires de Girona reivindicatiu, com havia estat en els principis de la colla. El 2024, el fil conductor va ser donar veu a les preocupacions de les generacions actuals, com el medi ambient o l’increment de la violència social i política. Enguany, en canvi, la temàtica serà com les noves tecnologies o les xarxes socials creen addiccions i trastorns nerviosos a causa del seu mal ús.
«Tot forma part d’una societat cada vegada més jove i menys conscient», assenyala la presidenta dels Diables de l’Onyar, Cèlia Romero. Així i tot, indica que no es pot «deixar de banda la població adulta i la seva necessitat d’estar connectada, comunicada i controlada en tot moment».
En total, hi haurà una seixantena de cremadors, amb representants dels Diables, però també les colles convidades que són els Diables de Pere Botero de Salt, les Gàrgoles de Foc de Banyoles i l’u9_7kou de Breda. També la banda dels Diables i Bloc Quilombo. Els acompanyarà una estructura en forma de robot que «vigilarà tot el que fa el públic» amb l’objectiu de «transmetre la necessitat de prendre consciència del món tòxic i controlador relacionat amb un element que forma part de les nostres vides diàries».
Gran varietat de pirotècnica
El correfoc començarà a la plaça del Vi a dos quarts d’onze de la nit. Després, l'itinerari passarà pel carrer Nou del Teatre, la pujada de la Mercè o el carrer dels Alemanys, entre d’altres, per arribar a la plaça de Sant Domènec, on es farà l’espectacle final. Durant el recorregut hi haurà una gran varietat de pirotècnica que «ajuden a visualitzar» tot el que la colla vol mostrar amb les estructures de forma «molt visual, espectacular i sonora». Entre d’altres, hi haurà elements com l’Hydra, els ous de Thor o les rodes del Vici.
Els Diables de l’Onyar porten 37 anys de «bones experiències» i formar part de les Fires «és un motiu més per continuar cremant i representant el foc». De fet, la colla txiqui, els Trons de l’Onyar, seran els protagonistes del correfoc infantil de dimarts, amb setanta infants «amb moltes ganes de cremar, gaudir i fer espectacle amb foc i pirotècnia».
