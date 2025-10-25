Les Fires de Sant Narcís comencen amb ambient familiar i un ull posat al cel
El temps incert marca un matí amb bon ambient al centre i optimisme entre els firaires
Girona s'ha llevat amb el cel gris i la incertesa pel temps, però amb ganes de Fires. Els núvols cobreixen la ciutat des de primera hora i el vent suau anuncia que la pluja pot arribar en qualsevol moment. Tot i això, el primer matí de Sant Narcís arrenca amb bon ambient al carrer, entre famílies que passegen, veïns que s’apropen a les primeres activitats i firaires que confien que el temps respecti el cap de setmana.
Des de primera hora, el centre bull amb les matinades i les primeres cercaviles. Els sons de gralles i trabucs ressonen entre façanes mentre els carrers s’omplen de curiosos. Al voltant del Museu d’Història, alguns han aprofitat per visitar el taller dedicat a la imatgeria gironina, que recupera les figures tradicionals de la festa, gegants, capgrossos i l’Àliga, mentre altres s’acosten a la plaça del Marquès de Camps, on encara es respira olor de pólvora.
Aviat per fer previsions
A la Devesa, les atraccions comencen a rodar lentament. La majoria dels paradistes obren amb normalitat i els visitants van arribant de mica en mica. "Encara és una mica aviat per fer previsions, però ahir, per ser el primer divendres, va venir força gent", explica Yolanda Castanyer, firaire de l’atracció SkyLab. "Com a gironina que soc, tot i que ja no visc aquí, si el temps continua així pot ser bastant top. Aquest any segur que serà millor que l’anterior, que va ploure vuit dies seguits", afirma.
El matí, tot i l’amenaça de pluja, és de trànsit constant. Famílies amb nens, parelles i grups d’amics s’acosten fins a la zona de fires, que ja comença a agafar color. “De moment estem bé, però depenem del temps. Si no plou, Girona sempre dona bons resultats”, comenta Fernando Fernández, responsable d’una parada de tir. “Aquest matí està sent normalet, tirant cap a fluix, però és normal: la gent veu el cel ennuvolat i, si tenen criatures, prefereixen esperar per si plou.”
La nit de divendres
Els bars i barraques del passeig també noten moviment. A la zona de La Copa, algunes entitats han obert des de primera hora per preparar el dinar, després d’una primera nit de Fires que va començar amb calma i va acabar amb força ambient. “Al principi va estar força tranquil”, explica Julie Cabrol, de l’Associació de Naturalistes de Girona, que gestiona una de les barraques. “Vam obrir a les sis, estàvem aquí des de les cinc, i vam veure com s’anava escalfant l’ambient. Vam vendre molts entrepans i després, a la nit, més cubates. Va anar per onades, sobretot a l’hora de sopar. Aquest matí la Copa està força tranquil·la, hi ha moltes famílies i s’hi passeja bé.”
El centre de Girona també viu la seva pròpia activitat. El Vesparitiu omple de motors clàssics la plaça de Salvador Espriu, on desenes d’aficionats mostren els seus escúters abans de fer ruta pel Gironès. Els visitants es reparteixen entre les zones de fira, les parades del centre i les terrasses plenes, on el temps encara permet fer un cafè a l’aire lliure. “El problema de les Fires, com cada any, és trobar aparcament”, comenta Aleix Fernández, veí de Salt que ha vingut amb la família. "O tens molta sort o ja pots tenir paciència per trobar-ne un", remarca.
Tot i alguna absència que els habituals no passen per alt: “No entenc per què aquest any no hi ha els toros grans”, diu Eric Llillo, un jove assistent, l’ambient és de normalitat i optimisme. Els firaires esperen que el temps aguanti almenys fins al vespre, quan l’activitat es multiplica amb els concerts i la tronada. A hores d’ara, la previsió meteorològica continua apuntant a possibles pluges durant la matinada, però el cel encara aguanta. Girona respira aquell aire d’expectació dels primers dies de Fires: els carrers plens, les veus barrejades amb música i l’olor de menjar que comença a dominar la Devesa. Si el temps ho permet, tot indica que les Fires d’enguany han començat amb bon peu.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor una dona de 61 anys en un accident a Banyoles després d’impactar contra diversos vehicles aparcats
- Em truquen i em diuen que la Caroline està en una casa abandonada, en males condicions, no la busquis
- Tornen a detenir el 'segon escupidor' de Girona i ja acumula vuit denúncies
- La Primitiva deixa un premi de més de 61.000 euros a Girona
- Natxo Morera: «Quan programo la música de Fires ja sé que em cauran pals»
- Més d'un quilòmetre de retencions per un accident múltiple a Sarrià de Ter
- Aquesta és la gironina que participarà com a soltera a la nova edició de La isla de las tentaciones
- Rescaten cinc tripulants d'una llanxa a Cadaqués en ple temporal amb onades de tres metres i ratxes de 83 km/h