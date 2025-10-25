Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La música electrònica fa vibrar el parc del Migdia

Un dels principals escenaris durant les Fires ha aplegat artistes i alumnes de l'EUMES durant tota la jornada d'aquest dissabte

Les fotos de la Nit Electrònica al parc del Migdia

Les fotos de la Nit Electrònica al parc del Migdia / Marc Martí

Redacció

Girona

El parc del Migdia ha acollit la nit electronònica un any més, de les 12h del migdia fins a la nit. Aquest any, ha comptat amb l'actuació de Dj Varela, considerat un dels pioners de la música electrònica a l'Estat espanyol, i amb la presència destacada del xef Jordi Roca, amb la seva faceta de Dj i amb el nom artístic de Jordi Stone.

Al matí d'aquest dissabte, els protagonistes han estat els aulmnes de l'EUMES. I a la tarda, els artistes de renom que ocupen l'escenari són Cristian Varela, Dolça Van Leeuwen B2B Telästika, Raxon, Jordi Stone & Special Guest Rebeka Brown i Fernando Lagreca.

Aquest espai s'ha consolidat com un dels principals escenaris per a les actuacions musicals, que any rere any ha anat aplegant centenars de persones. Són concerts que es fan els migdies o a la tarda, abans dels de l'esplanada de La Copa, per anar escalfant motors per a la nit.

TEMES

