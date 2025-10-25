Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Vesparitiu se celebra al mercat del Lleó de Girona

Una trobada de Vespes i Lambrettes té lloc al centre de la ciutat durant tot el dissabte

Les fotos de la Vesparitiu

Les fotos de la Vesparitiu

Veure Galeria

Les fotos de la Vesparitiu / Marc Martí

Redacció

Redacció

Girona

Aquest dissabte 25 d'octubre i durant tota la jornada, el Vesparitiu se celebra al mercat del Lleó de Girona. Girona Scooter Club ha organitzat una trobada d'escúters clàssics amb Vespes i Lambrettes, un esdeveniment totalment gratuït tret de la venda de números pel sorteig de productes de les parades del mercat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents