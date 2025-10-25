El Vesparitiu se celebra al mercat del Lleó de Girona
Una trobada de Vespes i Lambrettes té lloc al centre de la ciutat durant tot el dissabte
Aquest dissabte 25 d'octubre i durant tota la jornada, el Vesparitiu se celebra al mercat del Lleó de Girona. Girona Scooter Club ha organitzat una trobada d'escúters clàssics amb Vespes i Lambrettes, un esdeveniment totalment gratuït tret de la venda de números pel sorteig de productes de les parades del mercat.
