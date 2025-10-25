Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vídeo | Així ha ressonat la gran tronada dels Quatre Rius a la Plaça Catalunya

Els artefactes s'han encès a les dotze del migdia amb un sorollós espetec

Redacció

Girona

Petards i fum han fet trontollar la plaça Catalunya de Girona aquest dissabte al migdia. És un dels actes més esperats de la programació de les Fires de Sant Narcís que dona el tret de sortida a la Festa Major. Els artefactes s'han encès a les dotze amb un sorollós espetec que ha ressonat a una bona part de la ciutat. Els petards s'han encadenat un rere l'altre entre crits d'admiració del públic i ha durat poc més d'un minut.

