Així vam viure el multitudinari correfoc de les Fires de Girona
L'espectacle recorre alguns punts emblemàtics del Barri Vell
El correfoc de les Fires de Girona va tornar a ser un èxit de participació. Milers de persones van acompanyar l'espectacle organitzat pels Diables de l'Onyar, que també va comptar amb la presència d'altres colles, com els Diables de Pere Botero de Salt, les Gàrgoles de Foc de Banyoles i l’u9_7kou de Breda.
El correfoc va començar a la plaça del Vi a dos quarts d’onze de la nit. Des d'allà, es va dirigir cap al carrer Nou del Teatre, la pujada de la Mercè o el carrer dels Alemanys, entre d’altres, per arribar a la plaça de Sant Domènec, on es va fer l’espectacle final.
