Fires de Girona
La Copa s'omple de festa per tercer dia consecutiu
Svetlana ha hagut de cancel·lar l'actuació per la indisposició d'un dels membres del grup
Carla Ventura Ponce
Girona
El primer cap de setmana de Fires de Girona semblava voler allargar la programació de festa una mica més, i per tercer dia seguit, aquest diumenge al vespre omplia La Copa al ritme de la música de Triquell i Ginestà; amb cançons de pop, rock i folk.
Per altra banda, s'ha cancel·lat el concert d'Svetlana després que el grup comuniqués per xarxes socials la indisposició d'un dels seus membres.
