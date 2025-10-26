Fires de Girona
Gralles i capgrossos: la festa i la tradició s’apoderen del Barri Vell
La tradicional passejada ha donat el seu tret de sortida entre música a la plaça de la Catedral i, contra tot pronòstic, ho ha fet amb la meteorologia al seu favor. Grans, petits, gironins i visitants encuriosits han seguit la comparsa fins a la plaça del Vi, després de conèixer uns carrers plens d’història
Carla Ventura Ponce
Aquest diumenge el fred s'ha instal·lat a Girona, qui sap si definitivament, o per seguir la tradició no escrita de les Fires de Sant Narcís; treure les jaquetes al carrer i, per si de cas, també els paraigües. Tot i això, la programació ha seguit dempeus, i la indecisió de gironins i visitants, de què fer i on anar, s'ha estès pels carrers de la ciutat. D’entre l’arribada de la novetat d’una Catalunya Freestyle, una competició de rap en català al Parc Migdia, o el concert de la Masovera Barbuda i PD Carmans, al Parc de Vista Alegre, la tradicional passejada de Capgrossos de Girona s'ha imposat fermament.
La caminada s’imposava fermament dins la programació de Fires amb un gran nombre de participants
La plaça de la Catedral ha estat, com cada any, l’escenari per reunir famílies i curiosos, per veure l’inici d’un recorregut en què els emblemàtics capgrossos de la ciutat s'han fet amb els carrers del Barri Vell. Sota un cel que a mesura que avançava la tarda semblava més amenaçador, les gralles de la Fal·lera Gironina han inaugurat una passejada on els protagonistes han estat els més petits, que s’enfilaven a les espatlles dels seus familiars per no perdre’s ni un segon de celebració. «El Fraret, La Pericota, El Ballester...», anaven endevinant els noms abans de la seva presentació.
Davant un públic participatiu i animat, i la mirada de curiositat dels visitants, L’Esquivamosques ha presentat l’acte: «M’acompanyeu a descobrir la història dels capgrossos de Girona?», era la pregunta, a la qual tothom ha contestat amb un sonor «sí». La comparsa, llavors, ha començat el seu recorregut, el mateix de cada any. A cada parada; la pujada de Sant Feliu, els Quatre Cantons, la rambla de la Llibertat, s'han anat unint tots els capgrossos de la ciutat. També, als carrers de passada; el de les Ballesteries, l’Argenteria o el dels Abeuradors, el seguici de gent s’anava fent més gran. Tot per arribar a la plaça del Vi, on els paraigües estaven ben guardats i les jaquetes mig descordades.
