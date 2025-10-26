Les Fires de Sant Narcís de Girona omplen de vida la ciutat en un primer cap de setmana de temps canviant
Malgrat el cel tèrbol, els firaries es mostren satisfets i, de moment, només s'ha ajornat el Torneig de Bèlit
Berta Artigas Fontàs (ACN)
Les Fires de Girona han començat amb un primer cap de setmana d'ambient festiu i molta participació. El bon temps de dissabte va omplir la Devesa de famílies i grups d'amics, mentre que aquest matí de diumenge, amb un cel més tapat, l'afluència és més tranquil·la. Els firaires asseguren que estan "molt pendents del cel" perquè "si plou és un perjudici important". Entre els passejants, il·lusió i ganes de viure "una de les èpoques més boniques de Girona" segons la Míriam, que va acompanyada dels seus fills. "Jo abans anava més a la Fira de Mostres, però ara vinc als cavallets amb la meva neta" afegeix en Salvador. De moment, la pluja d'aquesta nit, ha obligat a ajornar el Trofeu de Bèlit per les males condicions del camp.
Les atraccions del Camp de Mart de la Devesa han estat un dels principals punts de trobada per a famílies i grups d'amics.
La Maria Teresa ha vingut amb el seu marit, i com a "caprici" s'ha comprat uns xurros: "Per fires m'ho permeto, la resta de l'any miro la dieta", ha assegurat.
La Míriam, acompanyada dels seus dos fills, ha explicat que són "els mesos bonics de Girona, Fires i Temps de Flors", i ha afegit que a casa seva "és tradició venir a fer un volt, pujar a les atraccions i sopar un frankfurt".
Altres visitants han vingut de més lluny i reconeixen que la festa major és una excusa perfecta per tornar a Girona. Ho expliquen la Marta i l'Anna, mare i filla de Barcelona, que han aprofitat l'ocasió per visitar la família i "fer un tomb per les firetes". De fet, l'Anna ha confessat que el que més li agrada de Fires són "les atraccions fortes" i que ja n'ha provat algunes.
Per a molts, les fires són sinònim de temps en família. "Jo era més d'anar a la Fira de Mostres, però ara vinc als cavallets amb la neta petita" ha apuntat en Salvador, que ve de Lloret.
Tot i la il·lusió general, no tothom viu les fires amb el mateix esperit. La 'Marite', reconeix que li agradaven més les fires quan la seva filla "era petita". Ara, considera que "les atraccions són molt cares" i que "hi ha molta fressa".
Els firaires, mirant el cel
Des del sector firaire, el balanç, per ara, és positiu. El president de l'Associació de Firaires de les comarques gironines, Joan Bagó, ha remarcat el temps és un factor determinant.
"Si fa bon temps, hi sortírem beneficiats, però si plou, és un perjudici important per a nosaltres". Bagó ha afegit que enguany tindran un dia "fort" menys, ja que l'u de novembre cau en dissabte. "És un dels dies que s'espera més afluència de persones" ha assegurat.
El president també ha confirmat que algunes atraccions no hi són aquest any, com els toros mecànics grans, per "qüestions de documentació". En canvi, s'han incorporat novetats com l''Impact' i el 'Pulsions', una atracció de realitat virtual.
El Torneig de Bèlit, ajornat
De moment, la pluja que ha caigut aquesta nit ha obligat a ajornar el Trofeu de Bèlit de Fires per les males condicions del camp. Tot i això, les altres activitats emmarcades en la programació, com les Matinades, la Tronada, el Tocajoc, la cercavila amb Le Pianoteur, els Concerts a la Copeta i el Vermut Rock s'han pogut celebrar sense incidències. També la Diada Castellera de Sant Narcís, amb la participació dels Marrecs de Salt, els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró, que ha omplert la plaça del Vi aquest migdia.
