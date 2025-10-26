Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’envelat de la plaça Miquel de Palol torna per unes Fires amb ritme d’orquestra

Ball amb l'orquestra Malavella a l'embalat de la plaça Miquel de Palol

Ball amb l'orquestra Malavella a l'embalat de la plaça Miquel de Palol

Ball amb l'orquestra Malavella a l'embalat de la plaça Miquel de Palol / David Aparicio

Carla Ventura Ponce

Girona

Per festa major no hi ha música més representativa que la d’orquestra, i les Fires de Sant Narcís ho han volgut demostrar fent les coses a l'engròs. I és que, com a novetat de la programació d’enguany, la plaça Miquel de Palol ha tornat a lluir l’envelat de 900 metres quadrats que tant la caracteritzava durant les Fires.

Recuperant el format de concert seguit de ball, que es va perdre el 2019 amb el trasllat d'aquestes actuacions al Parc del Migdia, avui l’encarregada d’engegar la proposta ha estat l’Orquestra Maravella, una formació nascuda a Caldes de Malavella que, després d’animar les festes de diferents llocs de l’Estat i fer-se lloc a l’estranger, sempre troba el moment per tornar a casa.

