Fires de Girona
L’envelat de la plaça Miquel de Palol torna per unes Fires amb ritme d’orquestra
Carla Ventura Ponce
Girona
Per festa major no hi ha música més representativa que la d’orquestra, i les Fires de Sant Narcís ho han volgut demostrar fent les coses a l'engròs. I és que, com a novetat de la programació d’enguany, la plaça Miquel de Palol ha tornat a lluir l’envelat de 900 metres quadrats que tant la caracteritzava durant les Fires.
Recuperant el format de concert seguit de ball, que es va perdre el 2019 amb el trasllat d'aquestes actuacions al Parc del Migdia, avui l’encarregada d’engegar la proposta ha estat l’Orquestra Maravella, una formació nascuda a Caldes de Malavella que, després d’animar les festes de diferents llocs de l’Estat i fer-se lloc a l’estranger, sempre troba el moment per tornar a casa.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- La doctora explica els símptomes més comuns per falta de magnesi
- L'Oviedo esguerra la remuntada del Girona (3-3)
- Una baralla al parc Central de Girona acaba amb un ferit de navalla i el robatori d’un mòbil
- «Paquet no entregat per no ser a casa»: el volum de feina i les penalitzacions, darrere d’aquest ‘truc’ dels repartidors
- Intenten segrestar una nena d'onze anys subornant-la amb diners a l'entrada d'un supemercat
- Unes 200 persones es manifesten a Camprodon en contra del telecabina que la Generalitat vol instal·lar a Vallter
- El restaurant de cuina catalana afrancesada que triomfa a Girona