Les tres colles fan vibrar la plaça del Vi en una Diada Castellera marcada pels nervis i l'amenaça de pluja
Malgrat que el 5 de 8 se’ls ha resistit, els Marrecs de Salt han celebrat la diada del seu trentè aniversari amb emoció i orgull acompanyats dels Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró
Joana Amat
Aquest diumenge al migdia, les gralles han ressonat amb força a la plaça del Vi de Girona, com si volguessin espantar els núvols que amenaçaven la Diada Castellera d'enguany. La cita d'avui ha comptat un any més amb la presència dels Marrecs del Salt juntament amb els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró. Tot i que l'ambient era d'autèntica festa major, alguns han conclòs la jornada més satisfets que d'altres. Els amfitrions han tancat la diada amb un gust amarg, ja que el 5 de 8 se'ls ha resistit, tot i això la colla continua més viva que mai, i més aquest any que compleixen seu trentè aniversari.
La diada ha començat amb una energia desbordant. Les tres colles han saltat i s'han animat mútuament omplint d'energia una plaça que, a poc a poc, ha anat acumulant gent fins que ha quedat plena a vessar. De manera excepcional, el tret de sortida l'han donat els Minyons de Terrassa disposats a oferir castells de gamma extra. I així ha sigut. El primer castell de camises lila clar, i també el primer de la diada, ha sigut un magnífic 5 de 8 que han carregat i descarregat amb il·lusió i amb un gran escalf dels presents a la plaça del Vi. En el cas dels Marrecs de Salt, la primera proposta que han portat ha sigut un 4 de 8, també descarregat sense problemes i amb il·lusió, ja que era un dels seus objectius per a la diada d'avui. Finalment, la primera construcció dels Capgrossos de Mataró ha sigut un 3 de 9, l'únic de la jornada i un bon inici per al conjunt del Maresme que ha mantingut un nivell altíssim al llarg de tot el dia.
Amb el sol anant i venint i la plaça cada vegada més plena, ha arribat un dels moments més destacats de la diada pels Minyons de Terrassa. La colla ha mostrat a Girona en la seva segona actuació un 2 de 9 amb folre i manilles. Ha estat un moment molt emocionant, el castell semblava inestable en algun instant, però finalment tots i cadascun dels castellers que hi han participat han pogut defensar aquest castell de gamma extra amb èxit.
Intents fallits
Les bones sensacions de la primera ronda no s'han repetit tan fàcilment en la segona, tant els Marrecs com els Capgrossos han viscut dos intents fallits. En el cas dels de Salt, fent un 5 de 8, que ha quedat en intent despuntat. El mateix ha passat amb el 4 de 9 amb folre que han intentat els mataronins. Amb un ambient tens i un silenci sorprenent, els Minyons de Terrassa han anunciat que intentarien fer el que se'ls acabava de resistir als Capgrossos. Inicialment, els de Terrassa anaven pel mateix camí, però han desfet el castell i quan ho han tornat a intentar sí que ha resultat exitós. Els Minyons han fet sortir el sol en un moment de tensió descarregant el seu 4 de 9 amb folre. La plaça del vi ho ha celebrat primer en silenci i després, quan ja s'ha fet realitat la descàrrega del castell, amb una eufòria encomanable. Es pot destacar com un dels moments més emocionants de la diada.
Els Marrecs han completat la diada amb un 7 de 8 descarregat que ha coincidit, simbòlicament, amb el retorn d'un ambient assolellat sobre la capital gironina, arrencant un dels moments més bonics del matí. Han tancat amb un 3 de 8 sòlid, però amb cares de cansament i emoció continguda. I seguint amb aquesta remuntada, els Capgrossos han aconseguit, en un nou intent, descarregar el 4 de 9 amb folre. Així doncs, els únics que s'han quedat sense fer-lo han sigut els locals, els Marrecs de Salt, que s'han quedat amb el 4 de 8 com a màxim triomf.
En la darrera actuació dels Capgrossos s'ha viscut un moment d'incertesa. El cap de colla ha optat per un canvi d'última hora en l'anunci del darrer castell: han passat d'un 5 de 9 amb folre a un 5 de 8. Els membres de la colla han viscut la decisió un punt ressentits, però l'han pogut descarrergar i en fer-ho han cridat: "Un pis més!". Potser s'haurien vist en cor d'executar la seva proposta inicial, però el cap de colla ho tenia clar. El públic els ha reconegut l’encert amb una gran ovació, així com el cap de colla, que ha respirat alleujat en veure els darrers com baixaven. En el cas de la darrera actuació dels Marrecs, han optat per acabar amb un 3 de 8. Les cares no eren d'especial emoció, el conjunt de color blau Ter reunia cares d'inseguretat, ja sabien que no era una de les seves millors èpoques.
Com tota Diada Castellera, envoltada de força, seny, equilibri i connexió amb la cultura i tradició catalanes, la jornada ha tingut un final simbòlic i emotiu. La diada ha acabat amb pilars simultanis de les tres colles, amb les gralles posant la banda sonora final i banderes de Palestina onejant a les mans de les enxanetes de les tres colles. Després, el pilar al balcó de l’Ajuntament ha posat el punt final a una diada memorable a la plaça del Vi, en què el sol i els núvols semblaven jugar al mateix ritme que els castells: amagant-se i tornant a sortir amb cada repte aconseguit.
Una diada d'aniversari pels Marrecs
La cita d'avui era especialment important pels locals. Els Marrecs de Salt van néixer en una diada com aquesta fa 30 anys, acompanyats aleshores dels Minyons de Terrassa i els Castellers d’Esparreguera. Tres dècades després -i durant tots aquests anys de manera ininterrompuda si no és per causa major- els blaus han tornat a compartir plaça amb els terrassencs, en una diada que també ha marcat el final de temporada dels Marrecs. Bé, el final serà quan tornin a fer una vegada més la pujada del pilar de 4 a les escales de la catedral de Girona, serà el proper dissabte 1 de novembre. Els de Salt han viscut una jornada plena de sentiment, amb els ulls posats en aquests 30 anys de trajectòria, i amb el convenciment que la seva colla continua més viva que mai. La plaça del Vi, com cada tardor, s’ha tornat a convertir en el cor casteller de Girona.
