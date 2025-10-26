El mal temps obliga a ajornar el 13è Trofeu de Bèlit
S'ha mantingut el partit de la Festa Major dels 4 Rius al parc Central
La tretzena edició del Trofeu de Bèlit de Fires de Girona, previst per a aquest diumenge al matí, s'ha hagut d'ajornar com a conseqüència del mal temps.
L'esdeveniment esportiu, popularitzat a lès decades dels 70 i 80 al barri de Sant Narcís, s'havia de fer al parc Central a les 10 del matí.
Malgrat tot, s'ha mantingut el Bèlit d'Or de la Festa Major dels 4 Rius en el mateix lloc i hora, que consisteix en un llançament de bèlit per part de cada equip per veure qui el fa arribar més lluny.
