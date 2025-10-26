Els actes de Fires d'aquest diumenge, pedents del temps
Entre les 6 i les 8 del matí la pluja ha estat persistent, però la previsió indica que la pluja desaparegui al llarg del matí
Entre els actes previstos per aquest matí hi ha la diada castellera
Girona
Girona s'ha despertat aquest matí de diumenge amb pluja. Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya apunten que a mesura que avanci la jornada les precipitacions s'aniran retirant, tot i que es podrien reactivar a la nit. El programa de les Fires de Girona d'aquest diumenge al matí preveu moltes activitats a l'aire lliure, entre elles la popular Diada Castellera a la plaça del Vi, la Pedalada de Fires, o una Ballada de Sardanes a la plaça 1 d'Octubre.
Aquest és el programa d'actes de les Fires de Sant Narcís d'aquest diumenge
- Tot el dia – 30è Concurs Internacional Soldat de Plom (Concurs) – Església de Sant Lluc
- Tot el dia – Trial Festival Girona (Esports) – Pavelló Municipal de Palau
- Tot el dia – Projeccions contínues d'imatges d'arxiu (Projecció) – Museu del Cinema
- 7.30 h – Concurs de pesca d'adults (Esports) – Bassa del Golf de Girona
- 10 h – El Bèlit d'Or (Esports) [4R] – Parc Central de Rafael Masó i Valentí
- 10 h – Concurs de pesca infantil (Concurs) – Bassa del Golf de Girona
- 10 h – Pedalada de Fires (Sortida) – Punt de trobada: rellotge de La Devesa
- 10 h – 13è Trofeu de Bèlit Fires de Girona (Esports) – Parc Central de Rafael Masó i Valentí
- 11 h – Quan el Museu no era Museu (Visita teatralitzada) – Museus de Girona
- 11.30 h – Diada Castellera (Acte popular) – Plaça del Vi
- 11.30 h – Sardanes amb la Cobla La Selvatana (Sardanes) – Plaça de l'U d'Octubre de 2017
- 12 h – Correateneus musical i popular (Concert) – Ateneu Salvadora Catà
- 12 h – La Tartana (Espectacle) – CREC de Sant Daniel
- 12 h – Girona Banda Band (Concert) – Punt de trobada rambla de la Llibertat
- 12.15 h – Circ històric Raluy (Circ) – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
- 16.30 h – Concert de la Masovera Barbuda i PD Carmans (Concert) – Parc de Vista Alegre
- 17 h – Passejada de Capgrossos de Girona (Acte popular) – Plaça de la Catedral
- 17 h – Circ històric Raluy (Circ) – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
- 18 h – Catalunya Freestyle (Concert) – Parc del Migdia
- 18 h – Orquestra Maravella (Concert) – Envelat (plaça Miquel de Palol)
- 19 h – Triquell - Ginestà + Svetlana (Concert) – La Copa
- 20 h – Ball amb l'Orquestra Maravella (Concert) – Envelat de la plaça de Miquel de Palol
- 20 h – Kompass (Concert) – Sunset Jazz Club
