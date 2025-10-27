Denuncien el robatori de banderes LGTBI+ en una barraca de les Fires de Girona
Els fets van tenir lloc durant la nit de dissabte a la barrca que porten conjuntament les entitats LGTBI+ de la ciutat i el Casal El Forn
Les entitats LGTBI de Girona i el Casal El Forn ha denunciat com la barraca unitària 28 de juny, ubicada a l'esplanada de La Copa durant les Fires de Girona, va ser víctima del que consideren un "atac lgtbi-fòbic". Va ser durant dissabte a la nit que es van "arrencar totes les banderes, símbols de lluita, orgull i resistència".
La barraca en qüestió està ubicada la part final de l'esplanada, a l'altra punta de l'escenari on fan els concerts, i la comparteixen les entitats LGTBI+ de la ciutat i el Casal El Forn. En un comunicat, consideren que "no és un fet menor o una simple bretolada", sinó que ho defineixen com "un atac directe contra tota una comunitat que treballa cada dia per construir una ciutat diversa, lliure i segura".
També critiquen que és una acció "emmarcada dins dels discursos d'odi que justifiquen la discriminació i els ataca a les persones de les comunitats LGTBI+". Per això, exigeixen "responsabilitats", "espais segurs" i "respecte". Asseguren, a més, que tornaran a "penjar les banderes, perquè la seva "existència no és negociable".
