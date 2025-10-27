Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detenen una parella per furtar mòbils d’alta gamma durant les Fires de Sant Narcís

Els Mossos han recuperat cinc telèfons mòbils, 350 euros i diverses targetes de crèdit

Imatge dels mòbils robats a les barraques. / Mossos d'Esquadra

Imatge dels mòbils robats a les barraques. / Mossos d'Esquadra

Redacció

Girona

Els Mossos d'Esquadra van detenir la nit del 25 d’octubre una dona de 29 anys i un home de 36 anys com a presumptes autors d’un delicte de furt.

Els fets van tenir lloc durant la matinada de dissabte, quan una patrulla de la comissaria de Girona feia tasques de seguretat a la Devesa amb motiu de les Fires de Sant Narcís quan van rebre l’avís que s’havien furtat diversos mòbils a la zona de les barraques. Poc després, al carrer Figuerola, van detectar una parella que caminava ràpidament direcció l’estació de tren i autobusos de la ciutat. L’home i la dona miraven contínuament cap enrere, fet que va fer sospitar els agents, de manera que els van aturar i identificar al carrer Bonastruc de Porta.

Durant l’escorcoll a l’home li van trobar cinc mòbils, un a la butxaca del pantaló, dos més amagats a la cintura i dos més ocults a la zona dels genitals. També se li van localitzar tres targetes de crèdit i 350 euros en efectiu.

Les víctimes van poder recuperar els telèfons mòbils d’alta gamma, valorats entre 700 i 1.000 euros i les targetes de crèdit sostretes.

Els detinguts, ella amb antecedents previs pels mateixos delictes, van passar el dia 26 d’octubre a disposició del jutjat de guàrdia de Girona.

Els mossos recomanen sempre que:

  • En entorns amb molta afluència de gent, com festes majors o concerts, es recomana que les persones mantinguin els seus efectes personals de valor, com telèfons, diners, joies o targetes de crèdit, degudament protegits i sota control. Es suggereix portar-los a la part davantera del cos i dins de bosses de mà creuades i ben tancades.
  • Evitar l’ostentació del telèfon mòbil i utilitzar-lo de manera discreta sempre que sigui possible. Quan s’estigui parlant per telèfon, convé mantenir-se atent al que passa al voltant. En moments en què no s’utilitzi, el dispositiu s’ha de guardar correctament i mantenir-lo bloquejat.
  • Guardar el telèfon a la butxaca davantera o a la bossa de mà i sempre en un lloc que no sigui fàcil d’agafar. Si tot i les precaucions, perdem o som víctima del robatori del telèfon mòbil cal:
  1. Alertar la policia a través del 112 i denunciar-ho immediatament a la dependència policial més propera.
  2. Bloquejar ràpidament la línia de telèfon amb l’operador (el bloqueig és immediat i no es podran realitzar trucades ni cometre cap frau amb la targeta SIM).
  3. És important tenir a mà l’IMEI (Identitat Internacional d'Equipament Mòbil) del telèfon sostret, i que es pot obtenir marcant al telèfon *#06#.

