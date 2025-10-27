Detenen una parella per furtar mòbils d’alta gamma durant les Fires de Sant Narcís
Els Mossos han recuperat cinc telèfons mòbils, 350 euros i diverses targetes de crèdit
Els Mossos d'Esquadra van detenir la nit del 25 d’octubre una dona de 29 anys i un home de 36 anys com a presumptes autors d’un delicte de furt.
Els fets van tenir lloc durant la matinada de dissabte, quan una patrulla de la comissaria de Girona feia tasques de seguretat a la Devesa amb motiu de les Fires de Sant Narcís quan van rebre l’avís que s’havien furtat diversos mòbils a la zona de les barraques. Poc després, al carrer Figuerola, van detectar una parella que caminava ràpidament direcció l’estació de tren i autobusos de la ciutat. L’home i la dona miraven contínuament cap enrere, fet que va fer sospitar els agents, de manera que els van aturar i identificar al carrer Bonastruc de Porta.
Durant l’escorcoll a l’home li van trobar cinc mòbils, un a la butxaca del pantaló, dos més amagats a la cintura i dos més ocults a la zona dels genitals. També se li van localitzar tres targetes de crèdit i 350 euros en efectiu.
Les víctimes van poder recuperar els telèfons mòbils d’alta gamma, valorats entre 700 i 1.000 euros i les targetes de crèdit sostretes.
Els detinguts, ella amb antecedents previs pels mateixos delictes, van passar el dia 26 d’octubre a disposició del jutjat de guàrdia de Girona.
Els mossos recomanen sempre que:
- En entorns amb molta afluència de gent, com festes majors o concerts, es recomana que les persones mantinguin els seus efectes personals de valor, com telèfons, diners, joies o targetes de crèdit, degudament protegits i sota control. Es suggereix portar-los a la part davantera del cos i dins de bosses de mà creuades i ben tancades.
- Evitar l’ostentació del telèfon mòbil i utilitzar-lo de manera discreta sempre que sigui possible. Quan s’estigui parlant per telèfon, convé mantenir-se atent al que passa al voltant. En moments en què no s’utilitzi, el dispositiu s’ha de guardar correctament i mantenir-lo bloquejat.
- Guardar el telèfon a la butxaca davantera o a la bossa de mà i sempre en un lloc que no sigui fàcil d’agafar. Si tot i les precaucions, perdem o som víctima del robatori del telèfon mòbil cal:
- Alertar la policia a través del 112 i denunciar-ho immediatament a la dependència policial més propera.
- Bloquejar ràpidament la línia de telèfon amb l’operador (el bloqueig és immediat i no es podran realitzar trucades ni cometre cap frau amb la targeta SIM).
- És important tenir a mà l’IMEI (Identitat Internacional d'Equipament Mòbil) del telèfon sostret, i que es pot obtenir marcant al telèfon *#06#.
