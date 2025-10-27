Els gironins volen més dies de fires inclusives
Pares i avis van agraeixen la tarda sense música de les atraccions, tant per ells com pels seus fills i nets, i demanen que s'ampliïn les hores d'aquest format o es repetix durant la setmana
Mantenir una conversa amb un to de veu normal mentre es passeja per la Devesa durant les Fires de Girona acostuma a ser una tasca complicada. La música a tot volum de les atraccions, acompanyada dels crits tant d'adults com nens pujats en una atracció, és la banda sonora habitual del parc. Tanmateix, aquest dilluns s'ha produït un moment de pausa en tot aquest rebombori gràcies a les fires inclusives, o el que alguns consideren la seva estona de pau: des de les 17 h, les atraccionshan deixat de posar música, si bé la gran majoria han manitngut els llums decoratius.
El dia té per objectiu adaptar els diferents aparells perquè tots aquells nens amb necessitats especials puguin també gaudir de les fires. Es tracta d'una de les activitats dins la programació de fires que organismes com +Tu Fundació Suport agraeixen. Dues de les seves vetlladores, Elisabet Vera i Neus Serra, estaven passejant aquesta tarda pel parc de la Devesa junt amb cinc usuaris de la fundació: "Amb el grup que anem accepten prou bé el soroll, però són dies que fan falta per poder anar amb altres usuaris a qui potser els costaria més".
Les famílies són un dels altres col·lectius més típics durant el dia de les fires inclusives, ja sigui perquè els horaris laborals dels pares els han deixat un espai lliure o per aprofitar la disminució d'estímuls sonors i visuals que tan poden molestar un nadó, com posar encara més nerviós un nen, ja de per si emocionat per les atraccions. En el cas de Jordi Ribas i Margarida Montesino, acompanyats pels seus dos fills (un d'ells, un nadó), han visitat les fires per aquestes raons: "El petit més o menys està acostumat al rebombori de les fires, però el nadó segur que agraeix aquesta calma", explica Montesino, qui afegeix, entre riures, que "nosaltres també anem menys estressats".
Els pares no són els únics que van aprofitar les fires inclusives per respirar més relaxats, tal com explica Pilar, qui va visitar la Devesa juntament amb la seva amiga Maria i els seus nets, dels qui va notar que estaven "menys nerviosos". Al seu torn, ella també va agrair un major silenci: "Volíem aprofitar aquest dilluns, que hi ha més tranquil·litat. Si no vinc avui, no crec que vingui més".
Tot i els diferents motius per dur-los a les fires, tant pares com avis van està d'acord amb un punt: volen incrementar les jornades de fires inclusives, ja sigui afegint més hores (cal recordar que l'any passat la jornada inclusiva es va dur a terme un dia al matí) o repetint el format més dies. Per exemple, Margarida Montseino proposa que es faci "dues tardes entre setmana. Estaria bé perquè la gent de Girona pugui venir amb més calma".
