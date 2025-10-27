Protestes per no poder obrir el toro mecànic per les Fires de Girona: "Volem justícia firal, no exclusió administrativa"
L'Ajuntament ja no va renovar el permís per poder instal·lar l'atracció al parc de la Devesa per no tenir tots els permisos en regla
Els encarregats dels toros mecànics per a adults que aquest any no tenen permís per poder instal·lar l'atracció al parc de la Devesa durant les Fires de Girona han fet una "manifestació pacífica" al mateix espai on han col·locat l'aparell en els últims anys. Sense posar-lo en funcionament des del primer dia de la Festa Major fan una recollida de firmes per demanar "justícia firal" i "no exclusió administrativa".
La raó és que l'atracció no té els permisos per poder obrir aquest any. De fet, en una pancarta reconeixen que tenen deutes amb l'administració, però consideren que "no és un delicte", en canvi, "prohibir sí". L'aparell està ple de diferents pancartes i, en una altra, especifiquen que "no és una atracció, és el pa d'una família". Per això, ho consideren una "discriminació".
Els toros mecànics són una de les atraccions mítiques de les Fires. La concessió, vigent des de 2022, renova any a any les atraccions que s'ubiquen a la Devesa i ja en el moment de renovar-les fa uns mesos la parcel·la que ocupaven els toros mecànics va quedar vacant, de la mateixa manera que ho van fer 21 aparells més.
No marxarà fins passades les Fires
Quan passa això, s'obre un concurs perquè altres atraccions puguin ocupar aquell lloc. El president de l’Associació de Firaires de les comarques gironines, Joan Bagó, ja va criticar la forma d'adjudicar, ja que "algunes atraccions", sense especificar quines, "podien arreglar els problemes".
El lloc que havien ocupat els toros mecànics en els últims anys va ser adjudicat a un altre aparell que, finalment, va decidir no instal·lar-lo al parc i, per això, la parcel·la va quedar vacant. Tanmateix, els encarregats dels toros mecànics van decidir, sense tenir permís, muntar l'aparell al seu lloc habitual en els últims anys.
Fonts municipals detallen que se'ls va obrir una "mesurar cautelar" i, de fet, la voluntat era que poguessin treure l'aparell del parc abans de començar les Fires. El problema, però, és que amb totes les atraccions muntades no poden treure l'aparell d'allà fins que es desmuntin tots els altres un cop passat els dies festius. Per tant, es mantindrà allà sense posar-lo en funcionament.
