Una cercavila d'escoles per animar els carrers de Girona de bon matí

Els alumnes de diferents centres educatius, la Girona Marxing Band i els Gegantons han iniciat el recorregut a la plaça del Pallol

Les fotos de la cercavila d'escoles amb la Girona Marxing Band i els Gegantons de Girona / Marc Martí

Girona

Els carrers de Girona s'han omplert aquest matí de disbauxa amb la cercavila conjunta dels Gegantons, la Girona Marxing Band i els alumnes de diferents escoles de la ciutat.

Al ritme de la música, tots plegats han sortit de la plaça del Pallol, darrere de l'Auditori, per desplaçar-se per la plaça del Vi, el carrer dels Mercaders i la pujada del Pont de Pedra, entre altres ubicacions del centre de la ciutat. El recorregut ha finalitzat al punt d'inici de la cercavila.

