Els diables petits prenen els carrers del Barri Vell amb el seu correfoc
Les Gàrgoles de Foc de Banyoles i els Diables de Pere Botero de Salt han tornat a participar com a colles convidades
Els Trons de l'Onyar, la colla txiki dels Diables de l'Onyar formada per joves d'entre 8 i 16 anys, han fet seus els carrers de Girona aquesta nit amb una nova edició del correfoc infantil, on el joc amb les flames és el protagonista. Prop d'una setantena d'infants han iniciat el recorregut a les 20 hores a la plaça de Sant Domènec, per a després passar pel Portal Nou, la pujada de La Mercè i el carrer de les Beates. El correfoc ha finalitzat de Jacint Verdaguer i Santaló.
A ells se'ls han unit les Gàrgoles de Foc de Banyoles i Diables de Pere Botero de Salt, colles a qui enguany s'ha tornat a convidar per col·laborar amb aquesta activitat pirotècnica.
