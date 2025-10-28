Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Música a les fosques amb la cercavila "La negra nit"

Com cada any, la txaranga Bufant Fort i els Gegantons de Girona s'han encarregat de dur a terme aquesta activitat

Les imatges de la Cercavila "La negra nit"

Girona. Plaça de Jacint Verdaguer. Cercavila La negra nit 2025. / Aniol Resclosa

Helena Viñas

Girona

La cloenda del programa d'activitats populars d'aquests dimarts ha anat a càrrec de la cercavila "La Negra Nit", de la mà de la txaranga Bufant Fort i els Gegantons de Girona.

Amb el color negre com a protagonista, tant per la foscor en què s'ha dut a terme l'activitat com la roba dels músics, la cercavila ha començat a les 21 hores a la plaça de Jacint Verdaguer i Santaló, per acabar a la plaça de Sant Feliu.

